Gray pega jonrón de 3 carreras y Mellizos castigan 8-2 a Scherzer y a los Azulejos

Tristan Gray conectó un jonrón de tres carreras, Kody Clemens añadió un cuadrangular en solitario y los Mellizos de Minnesota vencieron el domingo 8-2 a los Azulejos de Toronto.

Taj Bradley (3-0) permitió una carrera y cinco hits en cinco entradas para ganar su tercera apertura consecutiva, mientras los Mellizos se llevaron dos de tres ante Toronto, recuperándose después de no poder sostener una ventaja de 4-0 en el primer juego de la serie el viernes. Minnesota ha ganado seis de siete.

La efectividad (ERA) de Bradley subió de 1,08 a 1,25. Otorgó cuatro bases por bolas y ponchó a siete.

Gray pegó jonrón en la segunda entrada, su segundo, y Clemens la sacó en una tercera de cinco carreras, también su segundo. Victor Caratini impulsó una con un elevado de sacrificio y Brooks Lee aportó un doble de dos carreras, mientras los Mellizos castigaron al ganador en tres ocasiones del premio Cy Young, Max Scherzer.

Scherzer (1-2) permitió ocho carreras y cinco hits en 2 1/3 entradas, su segunda apertura consecutiva con derrota. Abandonó su salida anterior, el lunes pasado contra los Dodgers, después de dos entradas debido a una tendinitis en el antebrazo.

Por los Azulejos, el dominicano canadiense Vladimir Guerrero Jr. de 3-1. El venezolano Andrés Giménez de 4-2. Los dominicanos Jesús Sánchez de 4-1 con una impulsada y Eloy Jiménez de 4-2.

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