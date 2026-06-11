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Tigres conectan 6 jonrones en paliza 11-0 a los Mellizos

MELLIZOS-TIGRES
MELLIZOS-TIGRES (AP)

Spencer Torkelson conectó uno de los seis jonrones de Detroit y los Tigers se impusieron con facilidad el jueves por 11-0 a los Mellizos de Minnesota.

Colt Keith, el venezolano Gleyber Torres, Riley Greene, Zach McKinstry y dominicano Wenceel Pérez también la sacaron del parque por Detroit.

Con ventaja de 2-0, Torkelson pegó un jonrón de dos carreras en la cuarta entrada, su décimo de la temporada.

Torres amplió la diferencia a 5-0 en la quinta antes de que Keith conectara un jonrón de dos carreras, el primero suyo del año, en la sexta.

Greene en la séptima y McKinstry añadieron cuadrangulares solitarios antes de que Pérez rematara el ataque con un jonrón de dos carreras hacia el jardín izquierdo-central en la octava.

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Kevin McGonigle abrió el juego con un doble en la primera entrada y anotó con el elevado de sacrificio de Greene.

El abridor de los Tigers, Keider Montero (3-4), permitió cuatro hits, ponchó a cuatro y dio una base por bolas en 6 1/3 entradas.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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