Tigres conectan 6 jonrones en paliza 11-0 a los Mellizos
Spencer Torkelson conectó uno de los seis jonrones de Detroit y los Tigers se impusieron con facilidad el jueves por 11-0 a los Mellizos de Minnesota.
Colt Keith, el venezolano Gleyber Torres, Riley Greene, Zach McKinstry y dominicano Wenceel Pérez también la sacaron del parque por Detroit.
Con ventaja de 2-0, Torkelson pegó un jonrón de dos carreras en la cuarta entrada, su décimo de la temporada.
Torres amplió la diferencia a 5-0 en la quinta antes de que Keith conectara un jonrón de dos carreras, el primero suyo del año, en la sexta.
Greene en la séptima y McKinstry añadieron cuadrangulares solitarios antes de que Pérez rematara el ataque con un jonrón de dos carreras hacia el jardín izquierdo-central en la octava.
Kevin McGonigle abrió el juego con un doble en la primera entrada y anotó con el elevado de sacrificio de Greene.
El abridor de los Tigers, Keider Montero (3-4), permitió cuatro hits, ponchó a cuatro y dio una base por bolas en 6 1/3 entradas.
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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes
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