Tarik Skubal, 2 veces ganador del Cy Young, vuelve a la rotación de Tigers ante Guardians

El vigente ganador del premio Cy Young, Tarik Skubal, regresará a la rotación abridora de Detroit el sábado contra Cleveland.

El mánager de los Tigres A.J. Hinch hizo el anuncio el jueves y añadió que el derecho Casey Mize podría volver el domingo si completa otra sesión de bullpen más tarde el jueves.

Skubal, por su parte, parece ir adelantado respecto al calendario previsto. Los Tigres anunciaron a principios de mayo que su as de 29 años necesitaría una cirugía artroscópica para extraer cuerpos sueltos de su codo izquierdo. El procedimiento, llamado NanoNeedle scope, se realizó hace casi cinco semanas. Skubal hizo una apertura de rehabilitación, en la que permitió dos hits en cinco entradas en blanco con el equipo afiliado de High-A de Detroit.

Antes de ingresar en la lista de lesionados, Skubal tenía marca de 3-2 con efectividad de 2.70 en siete aperturas. Permitió 35 hits y 13 carreras limpias en 43,1 entradas. Su última salida con los Tigers fue el 29 de abril.

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