Buxton conecta su 20mo jonrón de la temporada y Mellizos derrotan 6-3 a Tigres

Byron Buxton disparó su 20mo jonrón de la temporada, Royce Lewis también la sacó del parque y los Mellizos de Minnesota derrotaron 6-3 a los Tigres de Detroit la noche del miércoles.

El juego se retrasó 1 hora y 7 minutos en medio de la primera entrada debido al mal tiempo.

Lewis abrió la pizarra en el segunda episodio con el segundo cuadrangular más largo de su carrera, un batazo de 444 pies hacia el jardín izquierdo. Buxton puso el juego 4-1 en la quinta con un vuelacercas de tres carreras.

Buxton es el tercero en la historia de los Mellizos con 20 o más jonrones en 69 juegos o menos, uniéndose a Harmon Killebrew y Justin Morneau. Es el cuarto jugador de las Grandes Ligas en llegar a 20 esta temporada.

Taylor Rogers (2-3) ponchó a dos en una cuarta entrada sin imparables para llevarse la victoria. El venezolano Yoendrys Gómez se apuntó su quinto salvamento del año.

Mike Paredes hizo su primera apertura en las Grandes Ligas con Minnesota y lanzó tres entradas.

El venezolano Gleyber Torres conectó un doble productor en la tercera para empatar el juego para los Tigres. Kerry Carpenter pegó un sencillo de dos carreras en la quinta para acercar a Detroit a una carrera.

El dominicano Framber Valdez (3-5) permitió cuatro carreras con seis hits en cinco entradas.