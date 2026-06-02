Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Tigres conectan 5 jonrones y resisten para vencer 10-9 a Rays

TIGRES-RAYS
TIGRES-RAYS (AP)

Dillon Dingler conectó dos de los cinco jonrones de Detroit, que tuvo su mayor cantidad de cuadrangulares de la temporada, Riley Greene se quedó a un triple de completar el ciclo y los Tigres frenaron una racha de cuatro derrotas al resistir para imponerse el lunes 10-9 ante los Rays de Tampa Bay.

Dingler pegó cuatro hits e impulsó cuatro carreras. Kerry Carpenter también se voló la barda y terminó con tres hits y dos carreras impulsadas. Greene se fue de 4-3 con una base por bolas y tres carreras impulsadas.

Ese trío se combinó para conectar tres jonrones consecutivos en la tercera entrada. La última vez que Detroit disparó tres cuadrangulares seguidos fue el 8 de agosto del 2020, cuando el venezolano Miguel Cabrera, C.J. Cron y el dominicano Jeimer Candelario la sacaron del parque en Pittsburgh.

Hao-Yu Lee también conectó jonrón por los Tigres (23-38), que evitaron caer a 17 juegos por debajo de .500. La mayor cantidad de juegos por debajo de .500 para un equipo que luego se recuperó y llegó a los playoffs fue 16, que lograron los Bravos de Boston en 1914, según el Elias Sports Bureau.

___

Relacionados

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in