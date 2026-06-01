John Henry 'está preocupado' por el rumbo de los Medias Rojas, asegura David Ortiz

El miembro del Salón de la Fama David Ortiz afirmó que el propietario de los Medias Rojas de Boston, John Henry, está preocupado por el rumbo de su equipo, que marcha en el último lugar.

Al hablar en su torneo de golf de celebridades —el “David Ortiz Soiree of Hearts”—, el exastro de los Medias Rojas comentó que recientemente ha conversado con Henry sobre las dificultades del club.

“Está preocupado. Tuvimos una conversación. Me doy cuenta. Conozco a John desde hace mucho tiempo, a él y a todo el equipo —a él y al (presidente) Tom Werner, a todo el grupo—, están trabajando para resolver las cosas y hacer que este recorrido mejore”, expresó Ortiz el lunes por la mañana en una entrevista con The Associated Press.

Boston tiene marca de 25-33 y está a 12 juegos de los Rays de Tampa Bay, líderes de la División Este de la Liga Americana.

“Él conoce el rumbo de este equipo y está más preocupado por la situación del equipo de lo que la gente cree”, añadió.

Henry, de 76 años, junto con sus socios, compró el club en 2002. En los últimos años ha concedido pocas entrevistas y no ha participado en una conferencia de prensa del equipo desde que el club traspasó a la estrella Mookie Betts a los Los Angeles Dodgers en 2020.

Ortiz señaló que a los aficionados les resulta difícil entender que a Henry todavía le importa el rumbo del equipo debido a su actitud pública.

“La cuestión es que tú ves a John, y John es alguien que maneja muy bien sus emociones”, explicó. “Es muy profesional en todo lo que hace. A veces, para la gente, es difícil entender esa parte (de él), pero está preocupado”.

Ortiz, de 50 años, quien se retiró tras la temporada de 2016 y fue exaltado al Salón de la Fama en 2022, indicó que Henry quiere que el club vuelva al éxito de 2004 a 2018, cuando conquistó cuatro títulos de la Serie Mundial.

“Me senté a hablar con John y él quiere resolverlo. Quiere tener la fórmula para volver a los viejos tiempos”, manifestó. “No es que simplemente se rinda. A veces la gente no entiende que, tal como funciona este deporte, es difícil mantenerse allá arriba”.

Henry también es dueño del Liverpool de la Liga Premier, que el sábado despidió a su entrenador, Arne Slot.

Boston despidió al mánager Alex Cora y a cinco coaches en abril.

El torneo de golf de Ortiz apoya al David Ortiz Children’s Fund, que ha proporcionado cirugías cardíacas que salvan vidas a más de 1.900 niños en Nueva Inglaterra y en su país natal, la República Dominicana, y ha ayudado a casi 19.000 con atención cardíaca.

El miembro del Salón de la Fama y exrelevista de los Yankees Mariano Rivera estuvo entre las celebridades presentes.

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