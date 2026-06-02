Russell Wilson ultima acuerdo para unirse a CBS Sports, dice fuente de AP

El quarterback Russell Wilson, seleccionado 10 veces al Pro Bowl, está ultimando un acuerdo con CBS Sports para convertirse en analista del programa previo a los partidos de la NFL de los domingos en la cadena, informó a The Associated Press una persona con conocimiento de la decisión.

La persona habló bajo condición de anonimato el lunes porque el contrato aún no se ha completado.

Wilson reemplazaría a Matt Ryan, quien se fue a los Falcons de Atlanta como presidente de operaciones de fútbol americano. Ryan estuvo en “The NFL Today” en 2024 y 2025. Wilson comentó al New York Post el mes pasado que estaba sopesando una oferta para unirse a los Jets de Nueva York y ser suplente de Geno Smith.

Wilson jugó 14 temporadas. Pasó sus primeros 10 años con los Seahawks de Seattle y llevó a la franquicia a su primer título de Super Bowl durante la temporada 2013. Fue traspasado a Denver en 2022, donde pasó dos temporadas. Estuvo con Pittsburgh en 2024 y con los Giants de Nueva York la campaña pasada.

Wilson lanzó para 46.966 yardas, 353 touchdowns y 114 intercepciones a lo largo de su carrera.

Se espera que James Brown, Bill Cowher y Nate Burleson regresen al escritorio de “The NFL Today”.

