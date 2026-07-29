Tigres anotan en cada entrada y blanquean 14-0 a los Orioles

El venezolano Eduardo Valencia conectó dos jonrones e impulsó cuatro carreras, su compatriota Gleyber Torres pegó otro cuadrangular y remolcó cinco carreras, y los Tigres de Detroit anotaron en cada entrada en la que se presentaron al bate para blanquear el martes 14-0 a los Orioles de Baltimore.

Los Tigers se convirtieron en el 22.º equipo en la historia de las Grandes Ligas en anotar en cada entrada en la que bateó durante un juego, y el segundo en hacerlo este mes. Los Reales de Kansas City lo lograron en una victoria por 15-1 sobre los Filis de Filadelfia el 6 de julio.

Detroit también lo consiguió en una victoria en casa por 11-5 ante los Rockies de Colorado el 2 de agosto de 2014.

Troy Melton (6-1) permitió tres hits y dos bases por bolas en siete entradas. Ponchó a cinco. Melton tiene marca de 3-1 con efectividad de 1.09 en sus últimas siete aperturas.

El receptor de los Orioles, Chadwick Tromp, estuvo cerca de evitar que se hiciera historia, al conseguir dos outs sin corredores en base en la octava, pero Zack McKinstry conectó un doble y Valencia envió un lanzamiento de 36 mph por encima de la cerca del jardín izquierdo para su segundo jonrón.

Kevin McGonigle se embasó cinco veces y anotó tres carreras, mientras los Tigers rompieron una racha de tres derrotas consecutivas.

Taylor Ward, de Baltimore, se fue de 0-3 y vio cortada su racha de 20 juegos embasándose.

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