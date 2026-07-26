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Hit de Beavers en la 9na da a Orioles victoria 3-2 sobre Bravos

Dylan Beavers conectó un sencillo impulsor en la parte baja de la novena entrada para darles el sábado a los Orioles de Baltimore una victoria por 3-2 sobre los Bravos de Atlanta.

Jackson Holliday pegó una línea con un out ante el colombiano Didier Fuentes (4-1), y terminó apuntándose un doble cuando el jardinero izquierdo Mauricio Dubón no pudo completar una atrapada en zambullida.

Holliday avanzó a tercera con el elevado profundo de Colton Cowser para el segundo out, y luego Beavers encontró una recta de 100 mph que pasó junto al segunda base Ozzie Albies, para sentenciar el triunfo.

Los Orioles mejoraron a 9-16 en juegos decididos por una carrera, después de perder el primer duelo de esta serie 7-6 en 10 entradas. Baltimore quedó ahora a 2 1/2 juegos del último puesto de playoffs en la Liga Americana.

Los Bravos se mantuvieron 5 1/2 juegos por delante de Filadelfia, segundo lugar, en el Este de la Liga Nacional.

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El cubano Yennier Cano (2-2) lanzó una novena entrada perfecta para acreditarse la victoria. Gunnar Henderson conectó un jonrón por los Orioles, y Albies se voló la barda por los Bravos.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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