Tiger Woods dijo a la policía que estaba mirando su teléfono antes del choque

El golfista Tiger Woods fue encontrado con los ojos inyectados en sangre y pupilas dilatadas, con pastillas de hidrocodona en su bolsillo, cuando fue entrevistado en el lugar de su accidente automovilístico en Florida la semana pasada, según un informe de la oficina del jefe policial publicado el martes.

El informe, difundido por la Oficina del Jefe de Policía del Condado de Martin, detalla que los movimientos de Woods eran lentos y letárgicos, y que sudaba mientras hablaba con los agentes.

Los agentes encontraron dos pastillas blancas, identificadas como el opioide hidrocodona, utilizado para tratar el dolor, en su bolsillo.

Cuando un agente le preguntó si tomaba algún medicamento recetado, Woods respondió: "Tomo algunos".

open image in gallery Woods les dijo a los agentes que había estado mirando su teléfono y manipulando la radio antes de rozar la camioneta que iba delante de él el viernes pasado ( Oficina del Sheriff del condado de Martin, vía AP )

Woods les dijo a los agentes que había estado mirando su teléfono y manipulando la radio antes de rozar la camioneta que iba delante de él el viernes pasado, señaló el informe.

El golfista se vio envuelto en un accidente automovilístico cuando su vehículo volcó cerca de su residencia en Jupiter Island, Florida. La policía luego informó que se le imputaron cargos por conducir bajo la influencia del alcohol (DUI).

La Oficina del Sheriff del condado de Martin confirmó el incidente, que tuvo lugar poco después de las 2 de la tarde.

Las autoridades afirman que se trató de una colisión entre dos vehículos, en la que el Land Rover de Woods chocó a gran velocidad contra un camión de limpieza a presión y volcó, antes de deslizarse por la carretera sobre el lado del conductor.

El sheriff John Budensiek confirmó que no hubo heridos en el accidente y admitió que “podría haber sido mucho peor”.

Budensiek reveló que Woods se negó a dar una muestra de orina después de pasar una prueba de alcoholemia, lo que llevó a las autoridades a sospechar que estaba bajo los efectos de “algún medicamento o droga”, ya que intentaba “no incriminarse”. No se encontraron medicamentos en el auto de Woods.