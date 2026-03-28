Arrestan a Tiger Woods por conducir en estado de ebriedad tras volcar su auto en Florida

El golfista de renombre mundial Tiger Woods se vio envuelto en un accidente automovilístico el viernes, cuando su vehículo volcó cerca de su residencia en Jupiter Island, Florida. La policía luego informó que se le imputaron cargos por conducir bajo la influencia del alcohol (DUI).

La Oficina del Sheriff del condado de Martin confirmó el incidente, que tuvo lugar poco después de las 2 de la tarde.

Las autoridades afirman que se trató de una colisión entre dos vehículos, en la que el Land Rover de Woods chocó a gran velocidad contra un camión de limpieza a presión y volcó, antes de deslizarse por la carretera sobre el lado del conductor.

El sheriff John Budensiek confirmó que no hubo heridos en el accidente y admitió que “podría haber sido mucho peor”.

open image in gallery Tiger Woods sufrió un accidente automovilístico en Florida ( Zac Goodwin/PA Archive )

Budensiek reveló que Woods se negó a dar una muestra de orina después de pasar una prueba de alcoholemia, lo que llevó a las autoridades a sospechar que estaba bajo los efectos de “algún medicamento o droga”, ya que intentaba “no incriminarse”. No se encontraron medicamentos en el auto de Woods.

“Nuestros investigadores de conducción bajo los efectos del alcohol acudieron al lugar y el Sr. Woods mostraba signos evidentes de estar bajo los efectos de alguna sustancia”, indicó Budensiek.

Y detalló: “Le hicieron varias pruebas. Por supuesto, él explicó las lesiones y las cirugías a las que se había sometido. Tomamos eso en cuenta, pero le hicieron algunas pruebas exhaustivas en la carretera”.

“Y en cuanto se determinó, fue detenido y trasladado a la cárcel del condado de Martin”, añadió.

Al referirse a las lesiones que pudiera haber sufrido Woods, quien era la única persona en su vehículo, explicó: “No resultó herido. Insistimos, se mostraba letárgico en el lugar de los hechos, pero creemos que se debió a la sustancia que consumió”.

Budensiek dijo que el conductor del camión de lavado a presión “afortunadamente” salió ileso y expresó su alivio de que ningún transeúnte resultara herido en el incidente.

Declaró: “Esta es una pequeña carretera de dos carriles. Si alguien hubiera circulado en dirección contraria, no estaríamos hablando de que no hubo heridos”.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, comentó sobre el accidente de Woods y aseguro que se siente “muy mal” por su amigo cercano.

“Está pasando por algunas dificultades”, comentó Trump en la pista. “Hubo un accidente y eso es todo lo que sé. Es un amigo muy cercano mío, es una persona increíble, un hombre increíble. Algunas dificultades, no quiero hablar de eso”.

Este es el tercer accidente automovilístico en el que Woods se ve implicado. El más reciente ocurrió en febrero de 2021, cuando su SUV se salió de una carretera costera en Los Ángeles a gran velocidad, lo que le provocó múltiples lesiones en las piernas y los tobillos. Woods dijo después que los médicos consideraron la amputación.

open image in gallery Las autoridades señalan que el accidente ocurrió poco después de las 2 de la tarde ( Foto AP/Reinhold Matay )

Woods había estado trabajando para volver al golf tras una séptima cirugía de espalda el septiembre pasado. No había decidido si podría jugar el Masters del 9 al 12 de abril.

Aunque el 15 veces campeón de Grand Slam tiene derecho de por vida a participar en el Masters, al haber ganado cinco veces la chaqueta verde, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a entender que ya se había tomado una decisión.

“Me cae muy bien Tiger, pero no estará allÍ”, afirmó Trump durante su participación en el programa The Five de FOX News. “Estará allí, pero no jugará”.