Gerente de Falcons promete impulsar la diversidad en la NFL pese al ataque de Florida a Regla Rooney

El gerente general de primer año de los Falcons de Atlanta, Ian Cunningham, afirmó que seguirá impulsando una mayor diversidad en los puestos de liderazgo de la NFL, incluso después de que el fiscal general de Florida escribiera que las directrices de la liga para contratar a minorías violan la ley estatal de Florida.

El fiscal general James Uthmeier envió una carta al comisionado de la NFL, Roger Goodell, en la que sostuvo que la Regla Rooney, vigente desde hace 23 años, equivale a una “flagrante discriminación por raza y sexo”.

“Desde mi posición, especialmente siendo un hombre negro, todavía queda trabajo por hacer. Ahora que estoy en este puesto y tengo esta plataforma, voy a ser intencional con lo que hagamos, desde un esfuerzo de base hasta el nivel de director", le dijo Cunningham a The Associated Press el lunes, durante las reuniones de propietarios de equipos de la NFL.

“Sí creo que es importante darles a personas de todas las razas y sexos la oportunidad de estar en una posición para impulsar su carrera”, añadió Cunningham.

La Regla Rooney exige que los equipos entrevisten al menos a dos candidatos de minorías para los puestos de entrenador en jefe, gerente general y coordinador. Para el puesto de entrenador de quarterbacks, se debe entrevistar al menos a un candidato de minoría.

Cunningham, de 40 años, fue contratado como gerente general de los Falcons en enero, tras cuatro temporadas como gerente general asistente de los Bears de Chicago. También trabajó en la oficina principal de los Ravens de Baltimore y los Eagles de Filadelfia.

Cunningham señaló que no tenía comentarios sobre las preocupaciones específicas de Uthmeier, y explicó que no contaba con todos los detalles.

El entrenador de los Buccaneers de Tampa Bay, Todd Bowles —quien es uno de apenas tres entrenadores en jefe negros en la liga—, también indicó que necesitaba más información antes de decidir si la queja de Uthmeier tenía algún fundamento.

“La parte política, si él quiere sacarlo y tiene razones del porqué, tengo que escuchar los casos y todo eso. Si yo fuera el juez sentado detrás del estrado, probablemente tendría más información ahora mismo sobre lo que él piensa, pero no la tengo”.

Uthmeier le pidió a Goodell que confirmara antes del 1 de mayo que la NFL ya no estaba aplicando la Regla Rooney en Florida, o la liga podría enfrentar acciones por derechos civiles. En Florida hay tres equipos de la NFL: los Buccaneers, los Dolphins de Miami y los Jaguars de Jacksonville.

“La afición de la NFL en Florida no se preocupa por el color de piel de su entrenador”, decía la carta. “Les importa qué colores viste su entrenador —y que esos colores estén ganando en el campo de fútbol americano. La Regla Rooney y sus derivaciones son ilegales en Florida”.

La NFL tendrá la próxima temporada apenas tres entrenadores en jefe y cuatro gerentes generales que son negros. Esta temporada hubo 10 vacantes de entrenador en jefe y ninguna fue cubierta por un entrenador negro.

Robert Saleh, de ascendencia libanesa, fue la única minoría que consiguió un puesto durante el ciclo más reciente de contrataciones de entrenadores en jefe, cuando fue contratado por Tennessee.

Esta fue apenas la quinta vez desde el inicio de la Regla Rooney en 2003 en que no se contrató a ningún entrenador en jefe negro durante un ciclo de contrataciones de temporada baja. La única otra ocasión en que ocurrió en un año con más de cinco cambios fue 2013, cuando hubo ocho vacantes.

Goodell no tiene previsto hablar en las reuniones anuales de la NFL hasta el martes, pero manifestó en febrero que aumentar la diversidad sigue siendo uno de los objetivos de la liga.

“Necesitamos seguir avanzando. Lo creo, y creo que la diversidad es buena para nosotros. ... Pienso que tenemos que convertirnos en una liga más diversa en todas las plataformas, incluido el cuerpo técnico. Pero todavía nos queda más trabajo por hacer”, expresó Goodell.

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El redactor de fútbol americano profesional de AP, Rob Maaddi, contribuyó a esta historia.

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