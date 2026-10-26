Luka Doncic anota 52 puntos, récord de la temporada NBA, en triunfo de Lakers ante Jazz

Luka Doncic anotó 52 puntos, encestó ocho triples y lideró a los Lakers de Los Ángeles a una victoria el domingo por 132-123 sobre el Jazz de Utah.

En el primer partido de 50 puntos de esta temporada en la NBA, Doncic convirtió varias canastas importantes en los últimos minutos del cuarto periodo para ayudar a los Lakers a ganar por octava vez en sus últimos nueve partidos contra Utah. Coronó una racha de 14-5 para tomar la delantera con dos triples consecutivos que le dieron a Los Ángeles una ventaja de 127-121 con 1:42 por jugar.

Doncic también sumó 10 asistencias y siete rebotes. Austin Reaves aportó 29 puntos para los Lakers. Entre ambos, combinaron 21 de 24 en tiros libres.

Walker Kessler tuvo apenas dos puntos y siete rebotes en su primer partido de regreso en Utah después de haber sido enviado a Los Ángeles en un acuerdo de firma y traspaso en julio.

Keyonte George registró 24 puntos, nueve rebotes y 10 asistencias para el Jazz. Jaren Jackson Jr. añadió 20 puntos, mientras que Ace Bailey contribuyó con 17 puntos y 12 rebotes.

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