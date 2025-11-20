Thunder mejora a una foja de 15-1 con victoria 113-99 ante Kings

Shai Gilgeous-Alexander anotó 33 puntos y el Thunder de Oklahoma City ganó su séptimo partido consecutivo para mejorar a una marca de 15-1 al vencer el miércoles 113-99 a los Kings de Sacramento.

Chet Holmgren sumó 21 unidades y Lu Dort anotó sus 14 puntos en la segunda mitad, incluidos 11 en el último cuarto para el campeón defensor. El Thunder ha ganado los tres enfrentamientos con los Kings.

Dennis Schroder anotó 21 tantos y DeMar DeRozan agregó 17 para los Kings, quienes perdieron su séptimo partido consecutivo. El pívot de los Kings, Domantas Sabonis, no jugó debido a molestias en su rodilla izquierda.

El Thunder comenzó la temporada con un par de victorias en doble tiempo extra y tuvo algunos momentos ajustados antes de finalmente perder contra Portland. Desde esa derrota, han ganado todos los partidos, con un margen promedio de 20,3 puntos. Todos han sido por cifras dobles. Incluyendo una victoria por 24 unidades sobre Golden State y un triunfo por 29 sobre los Lakers en noches consecutivas la semana pasada en casa.

La exestrella del Thunder, Russell Westbrook, como de costumbre, recibió una cálida bienvenida del público de Oklahoma City durante las presentaciones de los titulares. Fue el MVP de la liga en 2017 y dos veces campeón de anotación con el Thunder.

