Powell anota 25, Adebayo suma 20 y Heat vence 110-96 a Warriors diezmados

Norman Powell anotó 25 puntos, Bam Adebayo regresó para conseguir 20 y el Heat de Miami se despegó al final para derrotar el miércoles 110-96 a unos Warriors de Golden State extremadamente diezmados.

El exalero de los Warriors, Andrew Wiggins, anotó 17 unidades, en tanto que Kel'el Ware capturó 16 rebotes por Miami, que superó a Golden State 38-22 en el último cuarto.

Los Warriors, al final de una gira de seis encuentros en nueve días, estuvieron sin sus cuatro jugadores mejor remunerados: Stephen Curry (tobillo), el exdelantero del Heat Jimmy Butler (espalda), Draymond Green (enfermedad) y Jonathan Kuminga (rodilla).

Se trata de un grupo que gana alrededor de 162 millones de dólares esta temporada. El dominicano Al Horford, quien no está jugando en días consecutivos y apareció el martes en la derrota de Golden State en Orlando, también se ausentó.

Brandin Podziemski anotó 20 tantos por Golden State, que obtuvo 19 de Quinten Post y 18 de Buddy Hield. Los Warriors cometieron 23 pérdidas de balón que Miami convirtió en 34 puntos, 20 más de los que Golden State anotó a partir de los 14 regalos de Miami.

