Thunder arrolla a Lakers 131-108, hila 7mo triunfo en playoffs y atisba la barrida

Ajay Mitchell logró 24 puntos y 10 asistencias, los números máximos de su carrera en playoffs, y el Thunder de Oklahoma City extendió su racha invicta en la postemporada para quedar al borde de otra final de la Conferencia Oeste, al aplastar el sábado 131-108 a los Lakers de Los Ángeles.

Shai Gilgeous-Alexander aportó 23 puntos y nueve asistencias por el Thunder, que mejoró con calma a un registro de 7-0 —tanto en estos playoffs en general como en sus siete partidos de esta temporada contra LeBron James y los Lakers.

Oklahoma City es el sexto campeón defensor de la NBA que inicia 7-0 en la postemporada siguiente, luego de obtener tres triunfos sobre unos Los Ángeles mermados, por un total combinado de 59 puntos.

El tercer partido de la semifinal de la Conferencia Oeste fue notablemente similar al segundo en muchos aspectos: los Lakers otra vez tuvieron que luchar desesperadamente tan sólo para mantenerse a la par con los campeones hasta el tercer cuarto.

Cuando Los Ángeles finalmente flaqueó, el Thunder se despegó con su habitual eficiencia despiadada. Chet Holmgren sumó 18 puntos y nueve rebotes por Oklahoma City, que superó a los Lakers 33-20 en el tercer cuarto y no se vio amenazado en absoluto en el cierre.

El cuarto encuentro se disputará la noche del lunes en Los Ángeles.

James terminó con 19 puntos, ocho asistencias y seis rebotes, mientras que Austin Reaves registró 17 puntos y nueve asistencias. Pero ambas figuras tuvieron problemas en tiros de campo y entre los dos encestaron 12 de 32.

Los 21 puntos de Rui Hachimura no fueron suficientes para mantener a Los Ángeles en la pelea con los campeones.

Luke Kennard añadió 18 puntos por los Lakers, que han perdido cinco de sus últimos seis partidos desde la mitad de la serie de primera ronda contra Houston.

El campeón anotador de la NBA, Luka Doncic, se perdió su 14º partido consecutivo con los Lakers desde que sufrió un tirón en el tendón de la corva el 2 de abril en Oklahoma City. No se cree que esté cerca de regresar por una lesión que a menudo requiere dos meses de recuperación.

Gilgeous-Alexander tuvo su partido de mayor anotación de la serie pese a fallar nueve de sus primeros 11 tiros, en medio de otro esfuerzo defensivo coordinado de los Lakers sobre el vigente Jugador Más Valioso de la NBA.

Mitchell continuó su irrupción en los playoffs para Oklahoma City. El base belga anotó al menos 14 puntos por sexto partido consecutivo y acertó 10 de 17.

Salvo Gilgeous-Alexander, todos en el Thunder comenzaron el tercer partido con otra buena racha de tiro. Aun así, Los Ángeles se fue al descanso con una pequeña ventaja, impulsado por 16 puntos de Hachimura.

Oklahoma City borró esa desventaja con un avance metódico al salir del descanso, y se puso arriba por 13 en el tercer cuarto.

El tercer máximo anotador, Jalen Williams, se perdió su quinto partido consecutivo con el Thunder por una distensión de isquiotibiales.

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