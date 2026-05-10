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Cerveceros remontan en la 10ma y ganan 4-3; Yankees desperdician joya de Cam Schlittler

YANKEES BREWERS
YANKEES BREWERS (AP)

El venezolano William Contreras conectó un sencillo que impulsó la carrera del empate en la octava entrada y pegó un elevado de sacrificio que puso fin al juego en la décima, mientras los Cerveceros de Milwaukee remontaron para superar el sábado por 4-3 a los Yankees de Nueva York.

Los Yankees desperdiciaron una actuación brillante de Cam Schlittler y han perdido partidos consecutivos por primera vez desde que encadenaron cinco derrotas seguidas del 8 al 12 de abril. El viernes, apenas consiguieron tres hits contra Jacob Misiorowski y Shane Drohan, de Milwaukee, en una derrota 6-0.

Paul Goldschmidt conectó un jonrón abriendo el juego e impulsó dos carreras por los Yankees. Jake Bauers se voló la barda por Milwaukee.

El sencillo dentro del cuadro del venezolano Jackson Chourio con un out, ante el boricua Fernando Cruz (3-1), empató el juego y dejó corredores en primera y segunda.

Contreras siguió con un elevado al jardín derecho que trajo a Rengifo al plato con facilidad.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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