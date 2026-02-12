Thomas y Porter impulsan a los Bucks a vencer 116-108 al Magic

Cam Thomas anotó 34 puntos en su segundo partido con Milwaukee, Kevin Porter Jr. sumó 18 unidades, 10 rebotes y 11 asistencias, y los Bucks vencieron 116-108 al Magic de Orlando la noche del miércoles.

Jericho Sims y Ousmane Dieng anotaron 17 tantos cada uno para Milwaukee. Sims agregó 11 rebotes, y lideró a los Bucks a una ventaja de 47-30 en los tableros.

Desmond Bane encabezó al Magic con 31 puntos. Paolo Banchero añadió 17 y Jalen Suggs tuvo 16 tantos, 10 asistencias y cuatro robos.

Thomas, quien firmó con los Bucks como agente libre el domingo, encestó 12 de 20 tiros y convirtió cuatro triples en 39 minutos. Se fue de 4 de 6 desde la línea de tres puntos.

Porter consiguió el quinto triple-doble de su carrera.

Bane encestó sus primeros cinco tiros —todos triples— y ya tenía 20 puntos a mitad del segundo cuarto.

Thomas respondió con 15 puntos en el tercer período, incluido un triple que puso a los Bucks arriba 88-80.

Bane anotó ocho puntos consecutivos del Magic, incluido un triple para empatar el marcador a 104 con 3:02 por jugar. Pero Kyle Kuzma anotó una bandeja para poner a Milwaukee al frente de manera definitiva, 108-106, y Myles Turner y Thomas añadieron triples en el último minuto.

