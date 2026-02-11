Anthony Santander se perderá gran parte de la temporada con Azulejos por lesión de hombro

El jardinero Anthony Santander se perderá gran parte de la próxima temporada con los Azulejos de Toronto, debido a una lesión de hombro, anunció el martes el manager John Schneider durante el entrenamiento de pretemporada.

Schneider afirmó que Santander se someterá a una cirugía de labrum en su hombro izquierdo este miércoles y se espera que esté fuera de actividad durante cinco a seis meses.

Se trata de una nueva decepción para Santander, quien bateó 44 jonrones y produjo 102 carreras con Baltimore en 2024. El venezolano firmó un contrato de cinco años por 92,5 millones de dólares como agente libre para unirse a los Azulejos en el receso previo a la campaña anterior, pero acusó dificultades en el plato y jugó apenas en 54 duelos durante un debut plagado de lesiones en Toronto.

"Tuvo un contratiempo a principios de enero, cuando comenzó a intensificar su bateo. Vino al complejo, lo revisamos, e hicimos todo lo posible para evitar esto", expresó Schneider.

Hubo más malas noticias para los Azulejos el martes: el lanzador derecho Shane Bieber, ganador del premio Cy Young de la Liga Americana en 2020, tiene fatiga en el antebrazo y no estará listo para el día inaugural.

Schneider comentó que el equipo es extremadamente cauteloso con Bieber y espera que sea un contribuyente importante esta temporada.

Bieber estaba rehabilitándose de una cirugía de Tommy John el 31 de julio, fecha límite de canjes, cuando fue adquirido de Cleveland. Debutó en la temporada el 22 de agosto y lanzó 40 entradas y un tercio por Toronto durante la temporada regular, con un récord de 4-2 y una efectividad de 3.57 en siete aperturas.

Pero cubrió 18 innings y dos tercios en la postemporada con una efectividad de 3.86 y ayudó a que los Azulejos se quedaran a una victoria de un campeonato de la Serie Mundial.

