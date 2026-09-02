Thomas Saggese pega 2 jonrones y Cardenales totalizan 5 para derrotar 13-8 a Dodgers

Los Cardenales de San Luis conectaron cinco vuelacercas, incluidos dos de Thomas Saggese y uno de dos carreras del campeón del Derby de Jonrones Jordan Walker, para derrotar el martes 13-8 a los Dodgers de Los Ángeles.

El mexicano Ramón Urías y Joshua Báez también se volaron la barda por los Cardinals, que habían perdido siete de nueve duelos y fueron superados por 63-38 en ese lapso. Pero en este juego los bates se desataron.

San Luis anotó su mayor cantidad de carreras en un partido en el Dodger Stadium.

El abridor de Los Ángeles, Eric Lauer (8-7), fue castigado con siete carreras tempraneras, cinco en la tercera entrada.

Shohei Ohtani, Freddie Freeman y Max Muncy se combinaron para irse de 7-1 con tres ponches por los Dodgers. Mookie Betts impulsó cuatro carreras.

Los Ángeles cayó a un registro de 28-2 cuando anota al menos ocho carreras en esta temporada.

El abridor de los Cardenales, Michael McGreevy (6-9), permitió cuatro carreras y cinco hits, con cuatro ponches, en cinco entradas.

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