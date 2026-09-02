Bryce Harper se embasa 5 veces y Filis vencen 7-1 a Diamondbacks para hilar 6ta victoria

Bryce Harper se embasó cinco veces, Jesús Luzardo lanzó 6 2/3 entradas de calidad y los Filis de Filadelfia hilvanaron su sexta victoria, al doblegar el martes 7-1 a los Diamondbacks de Arizona.

Los enrachados Filis han ganado 15 de sus últimos 17 compromisos y ahora están a sólo tres juegos de los Bravos de Atlanta, líderes del Este de la Liga Nacional.

Harper conectó cuatro sencillos, incluido uno con un toque sorpresa en la primera entrada. El pelotero nueve veces elegido al Juego de Estrellas recibió también una base por bolas, anotó una carrera e impulsó otra, iniciando septiembre con una actuación magnífica después de batear para .333 en agosto.

Luzardo (13-5) permitió una carrera con seis hits y una base por bolas, y ponchó a seis. El zurdo venezolano de potente brazo tiene una efectividad de 1.32 en sus últimas seis aperturas, uniéndose a Zack Wheeler, Aaron Nola y el dominicano Cristopher Sánchez en lo que es, posiblemente, la mejor rotación abridora del béisbol.

Los Filis nunca estuvieron abajo en la pizarra y se adelantaron 2-0 en la primera entrada. Trea Turner conectó un doble impulsor que pegó en la pared del jardín central en el primer episodio, mientras que el sencillo productor de Alec Bohm puso el juego 3-1 en el quinto.

El zurdo venezolano de Arizona Eduardo Rodriguez (14-5) necesitó 103 lanzamientos para completar cinco entradas. El lanzador seleccionado al Juego de Estrellas permitió tres carreras con ocho hits y tres bases por bolas, y ponchó a tres.

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