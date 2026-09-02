Spencer Jones y Jazz Chisholm Jr. respaldan a Gerrit Cole en triunfo de Yankees, 7-3 ante Angelinos

Spencer Jones conectó un jonrón e impulsó tres carreras, Jazz Chisholm Jr. también se voló la barda y terminó con tres imparables, y los Yankees de Nueva York se despegaron la noche del martes para vencer 7-3 a los Angelinos de Los Ángeles.

Jones y Chisholm dispararon vuelacercas consecutivos para darle a Gerrit Cole una ventaja de 3-0 antes incluso de hacer un pitcheo en su más reciente regreso a casa. Nueva York se colocó cuatro juegos por delante de Boston en la batalla por el primer comodín de la Liga Americana y se mantuvo a 4 1/2 juegos del líder Tampa Bay en el Este del Joven Circuito.

Al comienzo de la jornada, Kroenke Sports & Entertainment alcanzó un acuerdo para adquirir una participación mayoritaria de control en los Angelinos al propietario actual Arte Moreno. Al final, los desastrosos Angelinos cayeron por novena vez en 11 juegos.

Cole (8-7) permitió tres carreras y ocho hits en 5 1/3 entradas, ponchó a cinco y dio una base por bolas. Brent Headrick, Paul Blackburn y John Schreiber limitaron a Los Ángeles a un hit el resto del camino.

El abridor de los Angelinos, Grayson Rodriguez (4-6), cedió cuatro carreras y siete hits en seis entradas. Recetó siete ponches y otorgó dos boletos.

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