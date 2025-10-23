Arabia Saudí y la ATP añaden nuevo torneo Masters a un calendario ya saturado

Arabia Saudí albergará un nuevo torneo de la Masters de la ATP, probablemente a partir de 2028, la primera adición a la categoría principal el circuito de tenis masculino desde su fundación hace 35 años.

La ATP anunció el jueves la gestación de un décimo Masters, pero el presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi, no se comprometió a un año definitivo para el debut ni a una fecha exacta en el calendario. Esta expansión se produce mientras los jugadores renuevan los llamados a reconsiderar un calendario largo y abarrotado para el deporte.

“Todo lo que podemos decir en esta etapa es que será al comienzo de la temporada... en la primera parte de la temporada”, indicó Gaudenzi en una videoconferencia con periodistas.

Dijo que le gustaría ubicar el torneo de una semana con 56 jugadores en febrero, después de que termine el Abierto de Australia, describiéndolo como "el mejor escenario", e idealmente programar torneos del circuito en Oriente Medio y Sudamérica durante esa parte del año.

Se trata de la más reciente inversión de Arabia Saudí en el tenis y llevar el deporte al reino, incluyendo las Finales Next Gen de la ATP para jugadores emergentes que se disputarán en Yeda y las Finales de la WTA para las mejores jugadoras de la temporada en Riad. El Fondo de Inversión Pública también patrocina tanto los rankings femeninos como masculinos.

Chris Evert y Martina Navratilova, ambas en el Salón de la Fama, han estado entre las voces críticas de los vínculos del deporte con Arabia Saudí debido a preocupaciones sobre los derechos LGBTQ+ y de las mujeres allí.

Gaudenzi dijo que el plan es lanzar el Masters de Arabia Saudí en 2028. Las fechas serán anunciadas en algún momento del próximo año.

"La fecha exacta en el calendario aún no está decidida", dijo. “Obviamente, febrero es una de las opciones... Es una posibilidad, pero aún no está decidida”.

Danny Townsend, el CEO de SURJ Sports Investment, una compañía del PIF, no descartó que el nuevo torneo eventualmente pudiera unirse a las filas crecientes de cértamenes conjuntos de dos semanas con tanto mujeres como hombres.

"Hay beneficios de tener a hombres y mujeres jugando al mismo tiempo. Sé que hay aumentos en la venta de entradas, un montón de otros elementos comerciales de los que ciertamente querríamos beneficiarnos mejor", dijo Townsend. "Pero eso es todo en el futuro. Ciertamente nunca diríamos nunca y exploraríamos si se convirtiera en una opción".

___

