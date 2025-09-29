McIlroy critica comportamiento inaceptable y abusivo de fanáticos de Bethpage en Copa Ryder

Rory McIlroy ayudó a Europa a ganar la Copa Ryder y luego criticó a la hostil multitud de Nueva York por su "comportamiento inaceptable y abusivo".

Durante sus cinco partidos en Bethpage Black, McIlroy soportó una avalancha de insultos sobre todo, desde su vida personal hasta fracasos pasados en el campo de golf. La gente gritaba mientras se preparaba para golpear y puttear. Su esposa fue golpeada por un vaso de cerveza.

"Lo que sucedió aquí esta semana no es aceptable", dijo McIlroy el domingo después de lograr un récord de 3-1-1 para ayudar a Europa a vencer a Estados Unidos 15-13. Su única derrota fue en un partido individual el domingo contra el número uno del mundo, Scottie Scheffler, quien también había jugado en todas las sesiones, en un enfrentamiento que fue más una lucha que una batalla impecable, golpe por golpe, entre los dos mejores jugadores del mundo.

Fue la evaluación más directa de McIlroy hasta ahora sobre una multitud de Nueva York que Europa esperaba que fuera ruidosa y apasionada —el capitán Luke Donald incluso dio a los jugadores gafas de realidad virtual para acostumbrarse al ruido— pero tal vez no consideró que fuera a ser tan vulgar y desagradable.

El norirlandés de 36 años, que llegó a Bethpage con la misión de ganar su segunda Copa Ryder en suelo estadounidense, a veces respondió —dándose la vuelta y maldiciendo a sus acosadores o alejándose de un tiro hasta que las masas alborotadas se calmaran.

El sábado, les dijo a los fanáticos bulliciosos que "se callaran" antes de acercar su golpe a tres pies para preparar un putt decisivo en un partido de foursomes por la mañana. Cuando un fanático gritó: "¡No eres tan bueno, Rory!", él respondió: "Soy muy bueno".

"Lo soy", añadió McIlroy en la conferencia de prensa de los ganadores. "Realmente bueno".

Aunque quedaba más golf por jugar, McIlroy se mantuvo cauteloso en sus entrevistas posteriores al partido. Cuando le preguntaron el sábado si pensaba que los fanáticos habían cruzado una línea, dijo: "La gente puede juzgar por sí misma si se pasaron de la raya o no". Después de todo, todavía tenía que lidiar con ellos el domingo.

Con las multitudes desaparecidas y la Copa Ryder en mano, el cinco veces campeón de majors se desahogó.

"No creo que debamos aceptar eso en el golf", dijo McIlroy a los periodistas, con sus compañeros de equipo europeos y el capitán aglomerados en el estrado de la sala de entrevistas. "Creo que el golf debería mantenerse a un estándar más alto que lo que se vio ahí fuera esta semana".

Luego se volvió filosófico sobre el deporte que lo ha hecho rico y popular, en el que ha trabajado desde que era un niño, en el que ha logrado tanto, incluido el Grand Slam de carrera.

"El golf tiene la capacidad de unir a las personas. El golf te enseña muy buenas lecciones de vida. Te enseña etiqueta. Te enseña a jugar según las reglas. Te enseña a respetar a las personas", dijo McIlroy. "Esta semana no vimos eso siempre. Así que no, esto no debería ser lo que es aceptable".

Los culpables, señaló, eran la minoría de una multitud llena de "verdaderos fanáticos del golf" que eran "respetuosos y dejaban que ambos equipos tuvieran la misma oportunidad de golpear y jugar".

A medida que Europa comenzó con fuerza, liderando cinco 1/2 a dos 1/2 después del primer día, el segundo jugador del mundo se convirtió en el Enemigo Público No. 1 de Europa entre un pequeño pero vocal subconjunto de la multitud. Mientras los fanáticos europeos lo serenaban con su canto habitual, una versión de una canción de los Cranberries que reemplaza "Zombie" con "Rory", los fanáticos estadounidenses hicieron todo lo posible para sacarlo de su juego.

Le recordaron su putt fallido para perder el U.S. Open en Pinehurst en 2024. Se burlaron de su estatura. Se mofaron de su herencia irlandesa. Atacaron a su esposa.

"Estuve allí dos días con Erica McIlroy, y la cantidad de abuso que recibió fue asombrosa", dijo el amigo y compañero de equipo de McIlroy, Shane Lowry. "La forma en que ella estaba allí apoyando a su esposo y apoyando a su equipo fue increíble, y le doy crédito por eso".

Lowry asumió el papel de guardaespaldas y portero mientras las tensiones aumentaban el sábado. El irlandés reprendió a los fanáticos y discutió con los acosadores, golpeándose el pecho, marchando por el green y maldiciendo a la multitud después de hundir un putt crucial.

Para el domingo, una victoria europea estaba casi asegurada. Los visitantes estaban arriba 11 1/2 a cuatro 1/2 al entrar en la ronda final. Ningún equipo había regresado de tal déficit, y aún no lo ha hecho.

Al final, fue McIlroy quien tuvo la última palabra. En abril, ganó el Masters después de años de intentar completar el Grand Slam de carrera. Ahora, ha ganado su sexta Ryder Cup en ocho intentos, mejorando su récord en el evento a 19-14-5. Y la próxima será un verdadero juego en casa, en Adare Manor en Irlanda.

"Nos aseguraremos de decirles a nuestros fanáticos en Irlanda en 2027 que lo que sucedió aquí esta semana no es aceptable", dijo. “Y para mí, es, ya sabes, vengan y apoyen a su equipo local.”

