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Caldwell-Pope llega a un acuerdo de rescisión con los Grizzlies

Kentavious Caldwell-Pope llegó el sábado a un acuerdo de rescisión de contrato con los Grizzlies de Memphis.

ESPN, citando fuentes, informó el sábado que Caldwell-Pope planea firmar con los 76ers de Filadelfia después de superar el proceso de waivers.

Caldwell-Pope promedió 8,4 puntos y 21,9 minutos en 51 partidos la temporada pasada con Memphis. Se sometió a una cirugía en un dedo en febrero y se perdió los últimos 31 partidos de la temporada.

El escolta de 33 años tiene un promedio de 11 puntos en su carrera en 963 partidos a lo largo de 13 temporadas con Detroit, Los Lakers de Los Ángeles, Washington, Denver, Orlando y los Grizzlies. Formó parte de equipos campeones con los Lakers en 2020 y los Nuggets en 2023.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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