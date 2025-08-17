Messi vuelve, anota y asiste en victoria del Inter Miami 3-1 sobre Galaxy

Lionel Messi tardó un poco, pero demostró que está recuperado y que sigue en sintonía con el gol.

El astro argentino había fallado numerosas oportunidades de anotar el sábado, en su regreso tras una lesión, pero en los minutos finales, consiguió el tanto de la ventaja y luego asistió en otro para que el Inter Miami se impusiera 3-1 sobre el Galaxy de Los Ángeles.

Messi no comenzó el partido, sino que ingresó al inicio de la segunda mitad después de haber estado fuera dos compromisos debido a una lesión en el muslo derecho. Se lastimó en el partido de la Leagues Cup, el 2 de agosto ante el Necaxa de México.

El Diez argentino se deslizó entre los defensores con su característico regate antes de acertar un disparo de zurda desde lejos para poner el marcador 2-1 a los 84 minutos. Luego asistió al uruguayo Luis Suárez con un pase de tacón para darle a Miami una ventaja de dos goles.

Fue el 19no tanto de la temporada para Messi, quien lidera la MLS. Y redituó una victoria que requería con apremio el Inter Miami, que cayó al sexto lugar en el Este después de una derrota de 4-1 en Orlando la semana pasada.

Jordi Alba puso a Miami arriba 1-0 al final de la primera mitad el sábado, al aprovechar un pase filtrado y bien colocado de Sergio Busquets.

Joseph Paintsil empató a los 59 por el Galaxy, monarca reinante de la MLS Cup pero que actualmente está últims en la clasificación de la Conferencia Oeste.

En otros partidos, DC United igualó 1-1 con Montreal; Toronto igualó por ese mismo marcador ante el Crew de Columbus, y Los Angeles FC se impuso 2-0 al Revolution de Nueva Inglaterra..

