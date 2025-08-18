López, artillero del Palmeiras, la novedad en Argentina para cierre de eliminatorias sudamericanas

La primera convocatoria para José Manuel López, el artillero de Palmeiras, resalta en el plantel del campeón del mundo Argentina que enfrentará a Venezuela y Ecuador en el cierre de las eliminatorias sudamericanas.

Liderada por el capitán Lionel Messi, de 38 años, la nómina difundida este lunes también incluye a jóvenes talentos dispuestos a continuar su legado, como Franco Mastantuono, flamante fichaje del Real Madrid, y Claudio Echeverri, del Manchester City.

López, de 24 años, llamó la atención del entrenador Lionel Scaloni por su producción goleadora en el Palmeiras, club brasileño al que llegó en 2022 procedente de Lanús. De 1,90 metros de altura, el centrodelantero lleva 15 goles en 42 partidos este año.

Scaloni no podrá contar con Enzo Fernández, uno de los pilares del mediocampo. El jugador del Chelsea inglés recibió dos fechas de suspensión por la expulsión ante Colombia en junio. En su lugar, fue citado Alan Varela, figura del Porto de Portugal.

Los tres citados del fútbol argentino son los laterales Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, de River Plate, y el volante Leandro Paredes, de Boca Juniors.

Argentina, ya clasificada a la Copa del Mundo 2026 y líder de la eliminatoria con 35 puntos, recibirá a Venezuela el 4 de septiembre en el estadio Monumental de Buenos Aires. Luego visitará a su escolta Ecuador el 9 de septiembre en Guayaquil por la última doble fecha de la competencia.

Plantel:

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Walter Benítez (Crystal Palace), Gerónimo Rulli (Olympique Marsella).

Defensores: Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Gonzalo Montiel y Marcos Acuña (River Plate), Leonardo Balerdi y Facundo Medina (Olympique de Marsella), Juan Foyth (Villarreal), Nicolás Tagliafico (Lyon), Julio Soler (Bournemouth).

Mediocampistas: Alexis Mac Allister (Liverpool), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alan Varela (Porto), Leandro Paredes (Boca Juniors), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Nicolás Paz (Como), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Giovani Lo Celso (Betis, España), Claudio Echeverri (Manchester City), Franco Mastantuono (Real Madrid), Valentín Carboni (Genoa).

Delanteros: Giuliano Simeone y Julián Álvarez (Atlético Madrid), Ángel Correa (Tigres UANL), Nicolás González (Juventus), Lionel Messi (Inter Miami), Lautaro Martínez (Inter Milán), José Manuel López (Palmeiras).

