Los aficionados de Wimbledon recibieron una advertencia sobre el calor extremo: la temperatura alcanzará los 34 °C

Wimbledon insta a los asistentes a mantenerse hidratados y a tomar precauciones contra el sol, ya que el torneo se prepara para lo que se prevé que será su día más caluroso hasta la fecha.

Se prevé que las temperaturas en los estadios del Grand Slam del suroeste de Londres alcanzarán los 34 °C el lunes, y el Servicio Meteorológico del Reino Unido pronostica que las condiciones se mantendrán por encima de los 30 °C durante el resto del campeonato.

Ya se podía ver a los espectadores abanicándose y buscando refugio bajo sombrillas, dado que las gradas contaban con poca sombra natural. La directora ejecutiva del All England Club, Sally Bolton, aseguró que Wimbledon está bien preparado para el aumento de temperatura, ya que cuenta con planes integrales para salvaguardar a los invitados, el personal y los jugadores.

En declaraciones a la prensa, Bolton afirmó: “Practicamos un poco, sobre todo el año pasado, pero también durante la semana previa al campeonato, y tenemos nuestras medidas habituales en marcha. Existe la norma de calor para las jugadoras, aunque creo que, viendo las temperaturas, no prevemos que nos acerquemos a ese límite en los próximos días”.

La regla específica de calor de Wimbledon permite una pausa de 10 minutos durante un partido si la temperatura de bulbo húmedo (WBGT) alcanza los 30,1 °C o más. Esta regla se aplica después del segundo set en partidos al mejor de tres sets y después del tercer set en partidos al mejor de cinco sets. Si bien los jugadores pueden abandonar la cancha durante este intervalo, no se les permite recibir entrenamiento ni atención médica.

Sally Bolton animó a los aficionados a mantenerse hidratados ( PA )

Se implementaron medidas adicionales para proteger al personal, incluidos los recogepelotas, que a menudo pasan largos periodos expuestos a la luz solar directa. Estas medidas incluyen turnos más cortos y descansos más largos.

Bolton añadió: “Son procesos bastante probados y eficaces para ayudar a todos los participantes del torneo a disfrutar cuando empiece a subir la temperatura. El mensaje para los aficionados es el mismo: tenemos varios puntos de agua gratuitos alrededor del estadio, así que por favor, manténganse hidratados, cúbranse bien, no olviden traer protector solar y disfruten del día”.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido emitió una alerta sanitaria amarilla por calor que se mantiene vigente en zonas como Londres hasta las 8 p. m. del sábado. La portavoz del Servicio Meteorológico, Andrea Bishop, confirmó que los asistentes al Grand Slam deben esperar “condiciones cada vez más calurosas y soleadas” a medida que avance la semana.

Explicó: “Se prevé que las temperaturas alcanzarán los 30 grados a principios de semana, para luego subir aún más. Debido a los vientos suaves y el sol prolongado, es probable que se sienta un calor intenso tanto en las pistas como en sus alrededores. Quienes asistan al campeonato deben prepararse para el calor manteniéndose hidratados, buscando la sombra siempre que sea posible y controlando los niveles de radiación UV y polen”.

Los auxiliares militares, que velan por la seguridad pública durante los campeonatos, estarán disponibles para ayudar a los asistentes a medida que aumente la intensidad del calor. Estos voluntarios están capacitados en protocolos de seguridad contra el calor para prevenir la insolación y distribuirán protector solar gratuito entre los asistentes. La cabo Gillian Craig señaló la semana pasada que los auxiliares están en una “buena posición” para vigilar a la multitud y añadió: “Si alguien se desmaya, sabríamos qué hacer”.

La Roche-Posay, proveedor exclusivo de protección solar de Wimbledon, prevé distribuir 500.000 muestras de protector solar durante el torneo, según un comunicado de prensa. Se espera que medio millón de personas asista al evento de dos semanas de duración.

Estas medidas de precaución reforzadas se adoptan tras los campeonatos del año pasado, en los que el juego se interrumpió en varias ocasiones debido a emergencias médicas entre el público, incluso durante la semifinal de individuales masculinos, en un contexto de temperaturas igualmente elevadas.

Traducción de Olivia Gorsin