Teddy Bridgewater se aleja de Lions y deja dudas sobre el QB suplente

El veterano quarterback Teddy Bridgewater se ha alejado del fútbol americano.

“Su mayor preocupación era decepcionarnos; ese es el tipo de persona que es”, declaro el domingo Dan Campbell, entrenador de los Lions de Detroit, cuando Bridgewater fue incluido en la lista de reserva/retirados.

El trotamundos de 33 años había firmado en marzo un contrato por un año con los Lions tras pasar 2025 con los Buccaneers de Tampa Bay. También estuvo en 2023 y parte de 2024 con Detroit.

“Así que conozco a Teddy desde hace mucho tiempo. Como ser humano es increíble. Y, por supuesto, como jugador: todo lo que representa, el tipo de compañero que es, la manera en que se prepara. Siempre jugó el juego aquí arriba. Tenía un corazón enorme. Se le va a extrañar”, comentó Campbell, visiblemente emocionado mientras se señalaba la cabeza.

Campbell, quien fue entrenador asistente en jefe de los Saints de Nueva Orleans cuando Bridgewater jugó allí en 2018 y 2019, ha mantenido una relación cercana con el quarterback.

“Nunca olvidaré 2019, cuando Drew (Brees) se lesionó. Acabábamos de ir a jugar contra los Rams, nos ganaron allá y Drew se lastimó el pulgar, y lo perdimos por cinco semanas. Teddy entró y ganamos cinco seguidos. Ese era Teddy. El tiempo que estuvo con nosotros significó mucho, y significó mucho para nuestros muchachos. Se le va a extrañar”, recordó Campbel.

Bridgewater había sido contratado para respaldar a Jared Goff. El novato no seleccionado en el draft Luke Altmyer, el único otro quarterback en el roster de los Lions, había estado recibiendo más repeticiones en el campamento de entrenamiento a inicios de esta semana cuando Bridgewater estuvo ausente, y nuevamente el domingo.

“Creo que hizo algunas cosas realmente buenas. Lo pusieron en algunas situaciones difíciles para un jugador joven, en las que absolutamente tienes que estar; simplemente es así: te tienen que lanzar al fuego, necesitas fallar, necesitas cometer errores para poder crecer, y pensamos que lo manejó muy bien”, eveluó Campbell.

Altmyer afirmó que ha aprendido muchísimo de Bridgewater.

“Fue una alegría pasar un tiempo con él, pero también abre una oportunidad para mí, y el estándar es jugar buen fútbol americano sin importar cuántas repeticiones tenga o cuál sea mi rol. Tengo un trabajo que hacer y mi trabajo es hacerlo muy, muy bien, a un alto nivel. Estoy agradecido. Creo en mis capacidades y voy a soltarme, sea lo que sea que eso signifique para mí”, expresó Altmyer.

Los Lions planean firmar a un quarterback veterano tan pronto como el lunes.

Campbell indicó que Goff no jugará en el partido de pretemporada el jueves en Cincinnati.

“Sin duda Altmyer cargará con mucho trabajo y a cualquiera más que traigamos lo pondremos al día lo más rápido que podamos y le daremos algunas repeticiones”, añadió Campbell.

Bridgewater fue seleccionado por los Viking de Minnesota en el draft de 2014 y fue titular en 28 partidos en sus primeras dos temporadas.

Antes de la temporada 2016 se rompió el ligamento cruzado anterior (ACL) y sufrió más daño estructural en la rodilla, lo que lo mantuvo fuera de acción hasta avanzada la temporada 2017. Bridgewater también jugó para los Dolphins, Broncos, Panthers y Jets.

En 2024, antes de volver a firmar con los Lions en diciembre, Bridgewater dirigió a Miami Northwestern Senior High, su escuela de procedencia, al campeonato estatal de Florida en la Clase 3A.

Pero fue suspendido para la temporada 2025 después de revelar que pagó personalmente comidas, servicios de transporte por aplicación y tratamientos para algunos jugadores.

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