Productor de Muncy impulsa a los A's a su 1ra serie ganada desde junio con 4-3 ante Boston

Max Muncy conectó un doble productor que rompió el empate contra el Monstruo Verde ante el cerrador cubano Aroldis Chapman en la novena entrada, y los Atléticos remontaron para superar por 4-3 a los Medias Rojas de Boston y lograr su primera victoria en una serie tras perder 12 seguidas.

Jeff McNeil consiguió el hit número 1.000 de su carrera con un sencillo en la octava entrada por los Atléticos, que no ganaban una serie desde que se llevaron dos de tres en el parque de su filial de Triple-A en Las Vegas ante Colorado a mediados de junio.

El campocorto de los A's, Jacob Wilson, estableció un récord de Grandes Ligas para su posición al disputar su juego consecutivo número 111 sin cometer error, superando los 110 de Mike Bordick, de los Orioles, logrados en 2002.

El doble de Muncy ante Chapman (2-4) impulsó al corredor emergente Donovan Walton desde la segunda base.

El dominicano Elvis Alvarado (4-3) sacó tres outs y Hogan Harris trabajó la novena para su 11.º salvamento.

Ginn permitió tres carreras, una limpia, en seis entradas.

El bateador designado de los Red Sox, Masataka Yoshida, estaba de regreso, pero no jugó después de ausentarse el sábado por enfermedad.

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