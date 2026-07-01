Técnico de EEUU Mauricio Pochettino, se disculpa con la prensa por reproches tras derrota

Antes de centrar su atención en la fase de eliminación directa del Mundial, el entrenador de Estados Unidos Mauricio Pochettino tuvo que resolver un asunto de la fase de grupos.

Pochettino inició su conferencia de prensa antes del partido del miércoles contra Bosnia-Herzegovina con un pedido a la prensa para que lo disculpara por su tono cortante tras la derrota por 3-2 sufrida ante Turquía en un encuentro que no tuvo impacto para los estadounidenses, quienes ya habían asegurado el primer puesto del grupo.

“Quiero ofrecer disculpas a los chicos que estuvieron en mi última conferencia de prensa. Estaba muy frustrado", comentó. "Estaba decepcionado. Les agradezco y lo siento. Fue mi problema, no el de ustedes. Estaba molesto después de la derrota”.

Pochettino reprendió a los medios en la conferencia de prensa posterior al partido la semana pasada por no felicitarlo a él y a su equipo por haber ganado ya el grupo antes de la derrota ante Turquía.

“Que ustedes no digan felicitaciones por haber ganado el grupo, eso es un poco triste”, reprochó Pochettino a los reporteros después del partido.

“Lo que tenemos que recordar es que terminamos primeros en este grupo. Acabamos siendo el número 1, y manejamos bastante bien toda la presión y las expectativas”.

Pochettino sabe que esas esperanzas son aún más altas ahora que su equipo ha llegado a la fase de eliminación directa y encara el partido contra Bosnia como favorito para avanzar.

Les ha inculcado a sus jugadores que “la relajación trae concentración” y les ha dicho que afronten cada partido como si fuera la final.

“Si no lo vemos de esta manera, creo que vamos a sufrir”, comentó. “Ya estamos viendo en todos los partidos después de la fase de grupos lo difícil que es. ... No tenemos otra oportunidad si fallamos. Es todo o nada, sabiendo que ese partido es la final del Mundial. Y si fuéramos capaces de pasar, el siguiente va a ser otra final del Mundial”.

Bosnia ya empató con la coanfitriona Canadá en Toronto en el partido inaugural y ahora se enfrenta, sin ser favorita, a un equipo local en suelo estadounidense. El exarquero de la selección de Estados Unidos Tim Howard afirmó que a Bosnia “le conviene más ni siquiera subirse a un avión e ir a San Francisco” para un partido que, según él, no tiene ninguna posibilidad de ganar.

Pero los bosnios ya desafiaron los pronósticos al vencer a la tetracampeona Italia en los repechajes europeos y ahora tienen la oportunidad de arruinarle el Mundial al equipo de Estados Unidos.

El entrenador de Bosnia, Sergej Barbarez, señaló sobre los comentarios de Howard: “No me preocupan cosas así. Tengo que admitir que cosas así pasan a diario. Somos un país pequeño y cosas así a veces ocurren.

"No tengo ningún problema. Mis chicos no tienen ningún problema con eso. ... Estamos jugando para meternos en los octavos de final. ¿No es esa motivación suficiente? No me fijo en cosas así”.

Lesiones

Pochettino dio información actualizada sobre lesiones de su equipo antes del partido pero confió en que Auston Trusty pudiera estar disponible después de lesionarse un tobillo al final del último encuentro contra Turquía. Trusty anotó en ese partido su primer gol con la selección.

Pochettino consideró que sería más difícil que Cristian Roldan (distensión en el cuádriceps) y Mark McKenzie (irritación en el pie) estuvieran disponibles para el partido, pero aclaró que no se tomará una decisión final sino hasta el miércoles.

Christian Pulisic dijo que está listo para ser titular después de perderse el segundo partido de la fase de grupos por una lesión en la pantorrilla y de jugar sólo 33 minutos como suplente en la última fecha.

“Me siento bien y listo para mañana”, aseguró.

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