La fe ciega de EEUU, el enigma Inglaterra y otro baile para los veteranos de Bélgica en Mundial

Es probable que Estados Unidos nunca haya llegado como tan claro favorito a un duelo de eliminación directa de Mundial como el que protagonizará el miércoles ante Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final.

Lo coanfitriones dejaron en claro sus ambiciones y credenciales en la fase de grupos, con argumentos que no deben reducirse al beneficio de jugar en casa.

Bajo las riendas del entrenador argentino Mauricio Pochettino y con muchos de sus jugadores militando en clubes del exterior, lo locales impactaron por la intensidad de su juego y contundencia en las victorias sobre Paraguay y Australia que le aseguraron el primer lugar de su grupo.

A pesar del sabor agridulce que dejó la derrota con suplentes ante Turquía en un partido de trámite, Estados Unidos irradia confianza para llegar lejos en la segunda Copa del Mundo organizada en casa.

“Queremos ser recordados como el equipo que ganó el Mundial”, afirmó el capitán Tim Ream en la previa al duelo el miércoles en el Estadio de San Francisco. “Sólo tenemos que rendir como lo hemos hecho en la fase de grupos, y veremos adónde nos lleva eso”.

Aunque Estados Unidos alcanzó las semifinales en la edición inaugural de 1930 con 13 participantes, su único triunfo en un partido de eliminación directa fue cuando venció a México en los octavos de final de Corea-Japón 2002.

“El partido será de lo que nosotros podamos hacer, de lo que estemos preparados para hacer, y sobre lo que tenemos que hacer para avanzar”, afirmó el delantero Folarin Balogun. “Es el momento decisivo. Es la parte importante del torneo, y esta es la etapa en donde, en mi opinión, los grandes jugadores dan un paso al frente, y donde los grandes jugadores cargan con la presión”.

Bosnia, la última selección en clasificarse el Mundial tras eliminar a Italia, terminó tercera en el Grupo B con cuatro puntos. El capitán Edin Dzeko, de 40 años, junto a los atacantes Ermedin Demirovic y ‌extremo Kerim Alajbegovic merecen tomar recaudos, especialmente en las jugadas de pelota parada.

A pesar de que las predicciones le juegan a favor, el equipo de Pochettino ha ensayado penales ante le eventualidad de un empate en los 120 minutos, reveló Ream.

“No creo que Bosnia se limite a jugar a la defensiva. Tenemos que estar preparados para lo inesperado”, advirtió el capitán.

El ganador chocará en octavos de final ante el sobreviviente del duelo Bélica-Senegal.

Inglaterra-Congo en Atlanta

Inglaterra está en deuda. Lo sabe, a pesar de que superó sin traumas la fase de grupos.

La oportunidad de redimirse parece inmejorable ante Congo, una de las revelaciones del certamen que logró mantenerse en la competencia como uno de los mejores ocho terceros.

Jude Bellingham y Harry Kane, máximo artillero inglés en los mundiales, se han puesto sobre los hombros la clasificación, pero los "Tres Leones” todavía se deben una gran actuación colectiva.

Será el tercer enfrentamiento de Inglaterra ante un equipo africano en instancia de eliminación directa tras las victorias ante Camerún (cuartos de final de 1990) y Senegal (3-0 en los octavos de final de 2022).

Se espera el regreso del ‌mediocampista Declan Rice tras ausentarse del último partido ante Panamá por una dolencia en la pantorrilla.

Para Congo es ya su mejor actuación en dos participaciones.

El ganador jugará contra México o Ecuador en la siguiente instancia.

Bélgica-Senegal en Seattle

Habrá un baile más para la “Generación Dorada” de Bélgica en su último Mundial.

El portero Thibaut Courtois (34), el mediocampista Kevin De Bruyne (35) y delantero Romelu Lukaku (33) chocarán contra Senegal, el último de los ocho mejores terceros en avanzar a dieciseisavos.

“Sabemos que será un partido duro. Senegal tiene muchos jugadores de primer nivel, y el entrenador (Pape Thiaw) también lo es”, valoró Lukaku, autor de un gol para la victoria ante Nueva Zelanda. “Creo que el encuentro está para cualquiera. De verdad no deberíamos subestimarlos”.

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