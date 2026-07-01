Shohei Ohtani se salta apertura del miércoles ante Atléticos para descansar más

La estrella de doble función de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani se saltará su apertura programada como lanzador el miércoles contra los Atléticos para descansar un poco más, informó el mánager Dave Roberts.

Los Dodgers están en medio de una racha de 13 juegos en 13 días, y Roberts quería asegurarse de que la sensación japonesa tuviera un respiro. Ohtani tiene previsto lanzar en San Diego, el viernes.

“Si hay alguna oportunidad de darle un poco más de descanso, vamos a tratar de aprovecharla. Así que moverlo al viernes nos permite que todavía haga dos aperturas antes del receso y que enfrente a dos rivales de la división. En ese sentido, no hay ningún inconveniente. Esto tenía demasiado sentido”, afirmó Roberts.

Ohtani tiene marca de 8-2 con efectividad de 1,58 en 13 aperturas esta temporada. El cuatro veces MVP suma 82 ponches y 24 bases por bolas en 79 2/3 entradas este año.

Roberts indicó que Ohtani será el bateador designado de los Dodgers para el miércoles en el cierre de la serie contra los A’s.

“Se debe principalmente al calendario. Hablamos con Shohei y él estuvo de acuerdo con lo que consideráramos, sabiendo que es lo mejor para él. No hay ningún inconveniente en que pierda aperturas; que descanse más. Ese fue el motivo principal”, explicó Roberts.

Roberts señaló que los Dodgers recurrirán el miércoles a un juego de bullpen ante la ausencia de Ohtani.

___

AP DEPORTES: https://apnews.com/hub/deportes