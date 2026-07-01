Taylor Swift y Travis Kelce celebrarán su boda el viernes en Madison Square Garden

Taylor Swift y Travis Kelce celebrarán su boda en el Madison Square Garden la noche del viernes, según un funcionario de las fuerzas del orden informado sobre los planes de seguridad.

Las festividades comenzarán con una cena de ensayo más pequeña prevista para la noche del jueves, manifestó el funcionario. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a declarar públicamente sobre los eventos.

La especulación sobre las nupcias de la superestrella de la canción y el jugador de fútbol americano se ha intensificado hasta el frenesí en los últimos días, tras semanas de informes no confirmados de que se llevarían a cabo durante el fin de semana del 4 de julio en uno de los lugares emblemáticos de Nueva York.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo el miércoles que se había presentado un permiso para un “gran evento” en el Madison Square Garden.

Mamdani añadió: “Estamos totalmente preparados. No hay nada que compartir más allá de eso”.

La comisionada de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, señaló que la policía “por supuesto tendrá un operativo dispuesto”, pero también se negó a dar más detalles.

Esta semana, equipos de trabajo han estado descargando equipo de camiones fuera de la arena de Manhattan. Una gran alfombra fue exhibida brevemente afuera de una entrada y luego retirada de inmediato.

La pareja no ha confirmado nada públicamente, pese a múltiples solicitudes de The Associated Press al representante de Swift para que hiciera comentarios, incluida una el miércoles.