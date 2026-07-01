Peloteros proponen reducir a 3 por temporada las asignaciones opcionales a ligas menores

Los peloteros propusieron que las asignaciones opcionales a las ligas menores se reduzcan de un máximo de cinco por temporada a tres, con el objetivo de disminuir la rotación constante de peloteros que los equipos utilizan para la parte final de sus bullpens en una era en la que los relevistas lanzan una porción mayor de los juegos.

Durante una sesión de negociación el miércoles con las Grandes Ligas, el sindicato también solicitó que los rosters activos aumenten a 28 desde 26 durante los primeros 15 días de cada temporada, incluido un máximo de 14 lanzadores, por encima de los 13 actuales.

Los jugadores también propusieron que la lista de lesionados de 60 días se abra en el momento de la fecha límite de noviembre para presentar ofertas de contrato (tender deadline), en lugar de hacerlo el primer día en que los jugadores pueden presentarse a los entrenamientos de primavera. El cambio permitiría a los equipos proteger a más jugadores del draft de la Regla 5 durante las reuniones invernales, porque los jugadores en la lista de lesionados de 60 días no cuentan para el límite del roster de 40.

El sindicato pidió que MLB acepte acelerar la elegibilidad para el draft de la Regla 5 y que garantice que el draft se realizará este año, incluso si la administración impone un cierre patronal a los jugadores después de que el actual contrato laboral de cinco años expire el 1 de diciembre.

También quiere que a los lanzadores se les acredite tiempo de servicio en las Grandes Ligas si son enviados a las menores mediante opción durante la pausa del Juego de Estrellas o después de un partido en el que cumplan determinados umbrales de rendimiento.

Los jugadores también quieren una garantía de acceso a datos de rendimiento del equipo y a datos de video que no sean de carácter propietario.

Los dueños han propuesto un tope salarial por primera vez desde la huelga de 1994-95, que derivó en la primera cancelación de la Serie Mundial en 90 años.

Aunque se espera un cierre patronal el próximo invierno, seguramente las conversaciones se intensificarán hasta finales de febrero o principios de marzo de 2027, cuando se acerquen las posibilidades de perder juegos de temporada regular e ingresos. Si se pierden partidos de temporada regular, las negociaciones podrían convertirse en un pulso sobre qué parte puede tolerar la mayor pérdida económica.

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