Aaron Judge sigue esperando más estudios; sin novedades sobre la fractura por estrés en una costilla

Aaron Judge se acerca a las cuatro semanas desde que ingresó en la lista de lesionados por una fractura por estrés en la costilla derecha, pero el capitán de los Yankees de Nueva York aún no se ha sometido a nuevos estudios.

“No tengo nada para ustedes”, reconoció Judge el miércoles, antes de que los Yankees enfrentaran a los Tigres. “Ya saben cómo funciona esto aquí: los jugadores pueden sentirse bien, pueden sentirse mal, pero hay que esperar a las imágenes. Les daré una buena actualización cuando tengamos algún estudio”.

El tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana no juega desde el 31 de mayo y fue colocado en la lista de lesionados el 5 de junio tras una tomografía computarizada, una resonancia magnética y una reunión con un especialista.

Cuando los Yankees pusieron a Judge en la lista de lesionados, señalaron que tendría actividad limitada antes de ser reevaluado y de someterse a estudios adicionales en un plazo de cuatro a seis semanas.

“No hay necesidad de hablar de esto ahora”, expresó Judge. “Sé que es un tema importante y un gran asunto, pero quiero contarles toda la historia”.

Los Yankees comenzaron el miércoles con marca de 12-14 sin Judge, quien batea para .248 con 17 jonrones y 38 carreras impulsadas. Judge conectó un jonrón en sus últimos 18 juegos antes de quedar fuera y puso fin a una sequía de 11 juegos sin jonrón ni carreras impulsadas con un batazo de dos carreras que dejó en el terreno el 24 de mayo contra los Tampa Bay Rays.

Nueva York ganó nueve de sus primeros 13 juegos sin Judge, pero llegó al miércoles bateando para .127 durante una racha de seis derrotas consecutivas.

“No es bueno”, comentó Judge. “Es un poco de falta de concentración. Tenemos que enfocarnos”.

Incluida una etapa en la lista de lesionados por COVID-19 en julio de 2021, Judge está en la lista de lesionados por décima vez desde que debutó el 13 de agosto de 2016. Se perdió 45 juegos por una fractura en la muñeca derecha en 2018, 54 juegos por una distensión del oblicuo izquierdo en 2019 y 42 por una fractura en un dedo del pie en 2023, después de estrellarse contra una pared al realizar una atrapada en el Dodger Stadium.

En 2023, los Yankees tuvieron marca de 19-23 mientras Judge estuvo en la lista de lesionados. En 2019, registraron 37-17 y la temporada anterior tuvieron 25-20 sin él.

Judge está entre seis jugadores en la lista de lesionados, incluidos Giancarlo Stanton (distensión en la pantorrilla derecha). Se espera que Ryan McMahon (infección de garganta) y Trent Grisham (distensión en el tendón de la corva derecho) regresen para el juego del viernes contra Minnesota, aunque el tercera base fue retirado de un juego de rehabilitación en ligas menores debido a una intoxicación alimentaria.

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