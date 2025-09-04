Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Taylor conecta doble de 2 carreras en la 9na y Medias Blancas derrotan 4-1 a Mellizos

AP Noticias
Miércoles, 03 de septiembre de 2025 23:38 EDT
MEDIAS BLANCAS-MELLIZOS
MEDIAS BLANCAS-MELLIZOS (AP)

Brooks Baldwin bateó un sencillo productor y Michael A. Taylor siguió con un doble de dos carreras que puso a los Medias Blancas de Chicago en ventaja, para superar el miércoles 4-3 a los Mellizos de Minnesota e hilvanar su cuarto triunfo.

El hit de Baldwin acercó a Chicago a 3-2 mientras que Andrew Benitendi avanzaba a la antesala. Después de que Baldwin robó segunda, Taylor conectó un batazo por la línea del jardín izquierdo para darles a los Medias Blancas su primera ventaja de la noche.

El cubano Edgar Quero conectó un jonrón solitario en la segunda entrada y anotó en la novena con el sencillo de Baldwin contra Justin Topa (1-5).

Grant Taylor (1-4) lanzó un inning y un tercio para agenciarse la victoria. Jordan Leasure consiguió los últimos tres outs y se acreditó su sexto salvamento.

Luke Keaschall conectó un doble para empujar a Trevor Larnach en la primera entrada. Anotó con el sencillo de Matt Wallner, lo que puso el juego 2-0.

Relacionados

Royce Lewis conectó un sencillo impulsor al jardín izquierdo en la tercera entrada. Ryan Jeffers anotó para aumentar la ventaja de Minnesota a 3-1. Jeffers sumó tres hits, todos sencillos.

Zebby Matthews permitió una carrera y tres hits en una labor de seis episodios, con cinco ponches.

Por los Medias Blancas, el venezolano Lenyn Sosa de 4-1. El cubano Quero de 4-2 con una anotada y una empujada.

_____

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in