Actuación de 2 jonrones y 4 hits de Benintendi da triunfo a Medias Blancas ante Mellizos

Andrew Benintendi bateó de 5-4 con dos jonrones y cinco carreras impulsadas por los Medias Blancas de Chicago, que aplastaron el martes 12-3 a los Mellizos de Minnesota.

Kyle Teel y el venezolano Lenyn Sosa también conectaron vuelacercas y Brooks Baldwin sumó tres hits por los Medias Blancas, que han ganado tres compromisos seguidos. Davis Martin (6-9) ganó su tercera decisión consecutiva, permitiendo tres carreras y seis hits en seis entradas.

Benintendi conectó un jonrón solitario en la segunda entrada y añadió un cuadrangular de tres vueltas en la octava.

El abridor de los Mellizos, Simeon Woods Richardson, ponchó a siete y permitió dos carreras limpias en cinco entradas.

Con el duelo empatado 3-3 en la sexta entrada, Benintendi y Baldwin conectaron sencillos impulsores ante el relevista de los Mellizos, Thomas Hatch (2-1). Los Medias Blancas tomaron así una ventaja de 5-3.

Teel y Sosa conectaron jonrones consecutivos ante Hatch al inicio de la séptima entrada.

Por los Medias Blancas, el venezolano Sosa de 5-1 con una anotada y una empujada. El cubano Bryan Ramos de 5-1 con dos impulsadas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.