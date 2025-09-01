Medias Blancas superan 6-5 a Mellizos con remontada en la octava entrada

Colson Montgomery y Chase Meidroth batearon jonrones, y Brooks Baldwin y Mike Tauchman pegaron dobles consecutivos que impulsaron carreras, mientras los Medias Blancas de Chicago se recuperaron para vencer 6-5 a los Mellizos de Minnesota el lunes.

Los Medias Blancas estaban abajo 5-4 en la octava entrada antes de que Baldwin y Tauchman conectaran dobles consecutivos que impulsaron carreras contra Justin Topa (1-4).

Kyle Alexander (5-13), el sexto de siete lanzadores de los Medias Blancas, se llevó la victoria. Jordan Leasure retiró a los cuatro bateadores que enfrentó para lograr su quinto salvamento de la campaña.

Royce Lewis conectó un jonrón y Byron Buxton impulsó dos carreras para Minnesota. El abridor de los Mellizos, Bailey Ober, permitió cuatro carreras en seis hits en cinco entradas, con tres ponches y dos bases por bolas.

Montgomery abrió la segunda entrada con un cuadrangular en solitario, y tres bateadores después, Meidroth añadió un vuelacercas de dos carreras para dar a los Medias Blancas una ventaja temprana de 3-0.

Los Mellizos empataron en la sexta con jonrón de Lewis y un elevado de sacrificio de Buxton, y se adelantaron 5-4 una entrada después con un sencillo productor de Brooks Lee con dos outs.

Por los Medias Blancas, los cubanos Edgar Quero de 5-1 y Bryan Ramos una carrera anotada; y el venezolano Lenyn Sosa de 5-0.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes