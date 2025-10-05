Taylor anota tres touchdowns y Jones lanza dos en paliza de Colts 40-6 ante Raiders

Jonathan Taylor corrió para tres touchdowns y una conversión de dos puntos, y Daniel Jones lanzó dos pases de touchdown el domingo cuando los Colts de Indianapolis aplastaron 40-6 a los Raiders de Las Vegas.

El margen de 34 puntos fue el más grande de Indianapolis desde que ganó 37-3 a Jacksonville en 2013.

Jones completó 20 de 29 para 212 yardas y avanzó a 4-1 como titular este año, superando su total de victorias combinadas en las últimas dos temporadas con los Giants de Nueva York . Taylor corrió 17 veces para 66 yardas y atrapó tres pases para 20 yardas, terminando una racha de nueve juegos consecutivos con 95 yardas o más desde la línea de golpeo.

Los Colts (4-1) aprovecharon al máximo los errores de los Raiders. Convirtieron un despeje bloqueado, dos intercepciones y una pérdida de balón en downs en touchdowns.

Las Vegas (1-4) perdió su cuarto partido consecutivo en otro día productivo para Ashton Jeanty. El novato tuvo 14 acarreos para 67 yardas y cinco recepciones para 42 yardas. Geno Smith completó 25 de 36 para 228 yardas con las dos intercepciones.

Después de conformarse con un gol de campo de 24 yardas en una larga posesión inicial, los Raiders nunca amenazaron seriamente.

Jones respondió con un pase de touchdown de 11 yardas a Tyler Warren, la primera recepción de anotación en la carrera del novato, y los Colts nunca volvieron a estar en desventaja.

Las Vegas no logró registrar una captura por primera vez en 40 juegos, terminando la racha activa más larga de la liga. ___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes