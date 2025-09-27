Grand slam de Tatis lleva a Padres hacia triunfo 7-4 ante Diamondbacks, que están eliminados

El dominicano Fernando Tatís Jr. conectó un grand slam en la cuarta entrada, y los Padres de San Diego derrotaron el viernes 7-4 a los Diamondbacks de Arizona, quienes quedaron oficialmente eliminados de la contienda por los playoffs.

El venezolano Luis Arráez extendió su racha de hits a 14 juegos. Por 22da ocasión en su carrera conectó cuatro hits en un duelo.

Los Padres (88-72) impidieron que los Cachorros de Chicago (90-70) aseguraran la ventaja de local en la serie de playoffs de la primera ronda de los playoffs entre ambos clubes.

Tatís regresó tras una ausencia de tres juegos debido a una enfermedad y logró el cuarto grand slam en su carrera, borrando un déficit de 2-1 en el camino hacia la quinta victoria de San Diego en seis juegos.

El dominicano Ketel Marte y Jake McCarthy conectaron jonrones tempranos por los Diamondbacks (80-80), que perdieron su tercer juego consecutivo y cayeron dos juegos detrás de los Mets y los Rojos en la disputa por el último comodín de la Liga Nacional con dos juegos por disputar.

Arizona, que perdería ese desempate de tres equipos, se mantuvo en la carrera hasta el juego 160 de la campaña, después de estar a diez juegos del último puesto de playoffs el 1 de agosto.

Zac Gallen (13-15) permitió seis carreras en siete hits y tres bases por bolas en lo que podría haber sido la última apertura del veterano as para Arizona.

Gallen, cuyos 65 triunfos en siete temporadas con los D-backs son el tercer mayor número en la historia de la franquicia, será agente libre este invierno tras registrar un promedio de carreras limpias de 4.83, el peor de su carrera.

Yu Darvish (5-5) aceptó dos carreras y seis hits a lo largo de cinco entradas por San Diego.

Por los Diamondbacks, los dominicanos Geraldo Perdomo de 4-2, Ketel Marte de 4-1 con dos anotadas y una empujada. Los venezolanos Gabriel Moreno de 5-1, Ildemaro Vargas de 3-2, Jorge Barrosa de 1-0.

Por los Padres, los dominicanos Tatis de 5-1 con una anotada y cuatro producidas, Manny Machado de 4-1 con una anotada. Los venezolanos Arráez de 5-4 con una anotada, Freddy Fermín de 3-0 con una anotada.