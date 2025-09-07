Tarik Skubal tolera 2 hits en 7 entradas y Tigres derrotan 6-0 a Medias Blancas

Tarik Skubal permitió dos sencillos en siete entradas y los Tigres de Detroit pusieron fin a la racha de seis victorias consecutivas de los Medias Blancas Chicago, al blanquearlos el sábado por 6-0.

Fue la duodécima apertura de la temporada de Skubal con seis o más entradas sin permitir carreras. Igualó la campaña 2014 de Adam Wainwright con la mayor cifra desde que Bob Gibson tuvo 13 en 1968.

Skubal (13-4) regaló un boleto a Chase Meidroth para comenzar el juego, pero el cubano Edgar Quero bateó para doble play.

El abridor no permitió otro corredor hasta que el cubano Bryan Ramos bateó un sencillo al jardín izquierdo con dos outs en la quinta entrada.

Skubal ponchó a seis y no dio otro boleto después de Meidroth, quien también conectó un sencillo en la sexta y novena entradas. Ramos fue el otro bateador de Chicago que se embasó.

El venezolano Martín Pérez (1-4) permitió seis carreras con cinco hits y tres boletos en cuatro entradas.

Jahmai Jones abrió la parte baja de la primera entrada con un jonrón por segunda vez en la serie en casa. También lo hizo el lunes contra los Mets de Nueva York.

Los Tigres añadieron cinco carreras en la cuarta entrada. Riley Greene comenzó con un sencillo dentro del cuadro y el cubano Andy Ibáñez recibió un boleto. Greene avanzó con un elevado de Dillon Dingler, Jones recibió un boleto y el venezolano Gleyber Torres conectó un jonrón de tres carreras.

Por los Medias Blancas, los cubanos Quero de 3-0, Ramos de 3-1. El venezolano Lenyn Sosa de 3-0.

Por los Tigres, el venezolano Torres de 3-2 con una anotada y tres impulsadas. El dominicano Wenceel Pérez de 4-1. El cubano Ibáñez de 3-0 con una anotada. El boricua Javier Báez de 2-0.