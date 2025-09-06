Harper conecta jonrón y Filis, líderes del Este de la Liga Nacional, vencen 4-2 a Marlins

Bryce Harper conectó un jonrón, Brandon Marsh bateó dos dobles y los Filis de Filadelfia se impusieron el sábado 4-2 sobre los Marlins de Miami.

El venezolano Jesús Luzardo ponchó a ocho en seis entradas y toleró dos carreras por los Filis, líderes de la División Este de la Liga Nacional. Luzardo (13-6) permitió cinco hits y otorgó cuatro bases por bolas.

El astro Kyle Schwarber se fue de 3-0 y fue golpeado dos veces. Sigue con 49 jonrones desde que conectó cuatro contra Atlanta el 28 de agosto.

En el noveno inning, bateó una bola que llegó a la zona de advertencia y fue atrapada por el jardinero central Jakob Marsee.

Después de ganar tres de cuatro juegos contra los Mets de Nueva York, del 28 al 31 de agosto, los Marlins han perdido cinco consecutivos.

El receptor de Filadelfia, J.T. Realmuto, retiró al dominicano Agustín Ramírez y al venezolano Máximo Acosta durante intentos fallidos de robo en la primera y séptima entrada.

Harper les dio a los Filis una ventaja rápida con un jonrón de dos carreras en la primera entrada. Conectó una recta del abridor dominicano Sandy Alcántara, por encima de la pared del jardín central para su 24º jonrón.

Filadelfia amplió la ventaja en la cuarta entrada con un sencillo impulsor de Harrison Bader y un elevado de sacrificio de Bryson Stott.

Alcántara (8-12) permitió cuatro carreras y siete hits en seis entradas. El derecho otorgó una base por bolas y ponchó a cuatro.

Por los Filis, el panameño Edmundo Sosa de 4-2.

Por los Marlins, los dominicanos Otto López de 4-0, Ramírez de 3-1 con una anotada, Heriberto Hernández de 4-0 con una anotada. Los venezolanos Javier Sanoja de 3-1 con una remolcada, Acosta de 2-1.