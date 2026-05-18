Tarik Skubal lanza en el bullpen con los Tigres dos semanas después de la cirugía en el codo

El brazo del multimillonario lanzador Tarik Skubal se siente mejor de lo que se ha sentido en toda la temporada.

A menos de dos semanas de haberse sometido a una cirugía para extraer un cuerpo suelto del codo, el estelar de los Tigres de Detroit ya está realizando sesiones de bullpen con libertad.

“No he tenido ningún síntoma desde la cirugía. No me di cuenta de cuánto me estaba afectando en el día a día hasta que me sacaron esa cosa de ahí”, comentó Skubal el lunes.

La recuperación de Skubal ha ido tan bien que el equipo lo llamó de regreso desde las instalaciones de entrenamiento de primavera en Lakeland, Florida, para continuar su programa de rehabilitación. El lunes, antes del juego en casa de Detroit contra Cleveland, lanzó todo su repertorio de pitcheos “como un bullpen normal previo a un juego”. Fue su segunda sesión de trabajo desde la cirugía, pero no lanzó a máxima velocidad.

“La parte más difícil ahora mismo es que me siento realmente bien y quiero soltar el brazo, (pero) me han indicado que no lo haga”, expresó Skubal, quien ganó el premio Cy Young de la Liga Americana las dos últimas temporadas.

Se espera que continúe con una progresión constante hasta que esté listo para una apertura de rehabilitación, pero todavía no hay un calendario establecido para su regreso.

“Me encantaría sentarme aquí y darte una respuesta sobre cuándo voy a volver porque yo quiero esa misma respuesta. No la tengo, pero ojalá sea más pronto que tarde”, añadió.

El mánager A.J. Hinch señaló que el equipo y su personal médico no se saltarán ningún paso.

“Una vez que juntas las cabezas, se trata simplemente de intentar darle cada vez más, para que vuelva a la rutina habitual”, dijo Hinch.

Cuando el equipo anunció por primera vez que Skubal necesitaría cirugía, existía la creencia general de que estaría fuera de dos a tres meses. Para extraer el cuerpo suelto se utilizó un NanoScope, que hace el procedimiento menos invasivo.

“Lo primero que dijeron fue: ‘la recuperación será más rápida’. Creo que dejé de escuchar después de eso”, explicó Skubal.

Skubal, quien será el agente libre más importante del mercado después de la temporada, se ha sometido a una cirugía Tommy John y a una operación del tendón flexor. Tras volver al montículo después de esta última intervención, se convirtió en uno de los lanzadores más dominantes de las Grandes Ligas. Durante sus dos temporadas de Cy Young, acumuló marca de 31-10 y sumó 469 ponches en 387 1/3 entradas. Esta temporada tiene récord de 3-2 con efectividad de 2,70 en siete aperturas.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes