Arsenal vence al Burnley y está al borde del título de la Liga Premier

Arsenal está más cerca de su primer título de la Liga Premier en 22 años al aguantar para conseguir una tensa victoria el lunes por 1-0 sobre Burnley en su penúltimo partido de la campaña, gracias a un gol de Kai Havertz en el primer tiempo.

El resultado significa que el Manchester City, segundo en la tabla, debe poner fin el martes a la racha de 16 partidos invicto del Bournemouth para llevar la lucha por el título al último fin de semana. Aun así, Arsenal será coronado campeón si vence el domingo al Crystal Palace como visitante.

Sería el primer título de liga de Arsenal desde 2004, cuando los “Invencibles” terminaron invictos bajo el mando de Arsene Wenger.

El actual entrenador, Mikel Arteta, está a dos victorias de conseguir la mejor temporada en la historia del club, ya que Arsenal también juega la final de la Liga de Campeones contra Paris Saint-Germain el 30 de mayo.

“Ha sido una temporada increíble hasta ahora”, le dijo a la afición en el Estadio Emirates el capitán del Arsenal, Martin Odegaard, en una entrevista a pie de campo. “Nos queda uno grande aquí (en la liga) y luego la final de la Liga de Campeones. “Falta solo un poquito y lo vamos a dar todo. Tenemos que seguir”.

Como correspondía, el gol ante el ya descendido Burnley llegó a partir de un tiro de esquina —la fuente de tantos goles cruciales de Arsenal esta temporada—, cuando Havertz se elevó más que nadie para cabecear un envío de Bukayo Saka a los 37 minutos.

Havertz tuvo suerte de no ser expulsado cuando recibió solo una tarjeta amarilla al 67 por una entrada desde atrás, lanzándose con los tacos por delante, sobre Lesley Ugochukwu; una decisión que se mantuvo tras una revisión del VAR.

Aunque el portero de Arsenal, David Raya, no tuvo que realizar ninguna atajada ante un Burnley inofensivo, la ventaja nunca se sintió del todo cómoda.

Pero Arsenal resistió durante casi 10 minutos de tiempo añadido para dar otro paso hacia el fin de su sequía de títulos, que se prolonga desde hace más de dos décadas.

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