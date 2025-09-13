Tanner Bibee lanza juego de 2 hits y Guardianes vencen 4-0 a Medias Blancas

Tanner Bibee lanzó un juego completo de dos hits, la primera blanqueada de Cleveland en seis años, mientras que David Fry y el dominicano Ángel Martínez conectaron vuelacercas en la victoria obtenida el viernes por los Guardianes, 4-0 sobre los Medias Blancas de Chicago.

Bibee (10-11) repartió diez ponches y no otorgó bases por bolas al lanzar su segundo juego completo en la temporada. La primera blanqueada en su carrera fue también la primera de un lanzador de Cleveland en un juego de nueve entradas desde Zach Plesac contra los Angelinos el 10 de septiembre de 2019.

En el tercer acto con un out, Bibee permitió sencillos consecutivos a Chase Meidroth y Will Robertson antes de que Mike Tauchman bateara para doble play. Permitió dos corredores más desde entonces: por un error en la sexta y un bateador golpeado en la novena.

Cleveland no consiguió hit contra el venezolano Martín Pérez sino hasta que Fry conectó su octavo jonrón, un batazo con dos outs al jardín izquierdo para una ventaja de 1-0 en el cuarto episodio.

El dominicano Jhonkensy Noel conectó un sencillo con un out en la quinta entrada y anotó mediante otro de Austin Hedges con dos outs para una ventaja de 2-0. Nolan Jones impulsó una carrera con un sencillo después de que el venezolano Gabriel Arias bateó un doble con dos outs para poner el encuentro 3-0.

Martínez conectó su undécimo jonrón contra Steven Wilson en la octava para cerrar la cuenta.

Pérez (1-5) permitió tres carreras y cuatro hits en seis capítulos y dos tercios. No ha ganado desde marzo, cuando lanzó seis entradas sin hits en su primera apertura, una victoria de 9-0 sobre los Mellizos.

Tiene un récord de 0-4 en seis aperturas desde que se perdió cuatro meses por una inflamación en el codo izquierdo.

Cleveland (76-71) ha ganado siete de los últimos ocho juegos.

Por los Medias Blancas, el venezolano Lenyn Sosa de 4-0. El cubano Miguel Vargas de 3-0.

Por los Guardianes, los dominicanos Martínez de 3-1 con una anotada y una empujada, José Ramírez de 4-0, Noel de 2-1 con una anotada. Los venezolanos Arias de 3-1 con una anotada, Brayan Rocchio de 3-0.