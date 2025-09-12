Jonrón de C.J. Kayfus en la 8ª entrada da a Guardianes victoria por 3-2 sobre Reales

El novato C.J. Kayfus conectó un jonrón de dos carreras en la octava entrada por los Guardianes de Cleveland, quienes se recuperaron para superar el jueves 3-2 a los Reales de Kansas City.

Cleveland (75-71) ha ganado seis de sus últimos siete juegos y se llevó tres de cuatro en la serie contra su rival de la División Central de la Liga Americana mientras intenta mantenerse en la contienda por el último puesto de comodín.

Los Guardianes están a tres juegos de Seattle con 15 compromisos restantes.

Vinnie Pasquantino se convirtió en el cuarto bateador zurdo en la historia de los Reales en registrar 30 jonrones en una campaña con un batazo de dos carreras en la primera entrada. El último toletero zurdo de los Reales en alcanzar la marca fue Mike Moustakas con 38 en 2017.

Los otros fueron John Mayberry (34 en 1975) y el miembro del Salón de la Fama George Brett (30 en 1985).

Los Reales (74-73) han tenido un récord de 4-6 en sus últimos diez encuentros y están a cuatro juegos y medio del último comodín.

El receptor de los Guardianes, Bo Naylor, inició la octava entrada con un sencillo al jardín derecho. Kayfus siguió con un imponente batazo de 425 pies entre el jardín derecho y el central ante una recta baja en cuenta de 1-0 por parte de John Schreiber (3-3) para su tercer jonrón de la temporada.

Matt Festa (4-3) obtuvo la victoria con una octava entrada en blanco. Cade Smith golpeó a Jonathan India con una recta en el comienzo de la novena y retiró a los siguientes tres bateadores para su 13er salvamento.

Por los Reales, los venezolanos Maikel García de 3-0, Salvador Pérez de 4-1.

Por los Guardianes, el dominicano José Ramírez de 4-0 co una remolcads. El venezolano Brayan Rocchio de 3-0.