Tras unas reñidas finales de la NBA, los Knicks mandan y necesitan 1 triunfo ante los Spurs

Los momentos finales en cada uno de los primeros cuatro partidos entre los Knicks de Nueva York y los Spurs de San Antonio en estas Finales de la NBA tuvieron mucho en común, incluido que el resultado seguía sin decidirse con un minuto por jugar en cada ocasión.

En el Juego 1, los Knicks ganaban por cuatro con 58 segundos por jugar. En el Juego 2, los Knicks ganaron por uno cuando el intento ganador de Victor Wembanyama se quedó apenas corto. En el Juego 3, los Spurs ganaron por cuatro. En el Juego 4, los Knicks volvieron a ganar por uno después de que OG Anunoby lograra una bandeja a aro pasado milagrosa.

No ha habido unas finales como estas, con una diferencia de cuatro puntos o menos en el último minuto de cada uno de los primeros cuatro partidos, desde 1973. Nueva York ganó esa serie. Desde entonces, los Knicks no han sido campeones.

Eso podría cambiar el sábado. N York —que lidera la serie 3-1— puede sentenciar a los Spurs en San Antonio cuando se reanuden las finales con el Juego 5.

“Hay que estar presente”, comentó el entrenador de los Knicks, Mike Brown, el viernes. “No puedes pensar en el resultado. Se trata del proceso, la siguiente jugada, la siguiente jugada, la siguiente jugada”.

La serie podría estar empatada fácilmente en este momento, después de que San Antonio desperdiciara una ventaja de 29 puntos en el Juego 4, en lo que se convirtió en el mayor desplome en la historia de las Finales de la NBA.

Los Spurs ganaban 81-52 en el tercer cuarto la noche del miércoles y fueron superados 55-25 el resto del camino, fallando 29 de sus últimos 35 tiros y perdiendo con la bandeja a aro pasado de Anunoby con 1,2 segundos restantes. Taylor Swift estuvo entre los muchos que celebraron mucho después de la bocina final, y ahora los Spurs tienen que encontrar la manera de reagruparse de alguna forma tras una agonía absoluta.

“Hay convicción en la fortaleza y la confianza”, manifestó el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson. “Eso es lo que es. No hay truco. No hay forma de evitar lo que ha pasado. No hay forma de evitar que los cuatro partidos han sido ganables. No hay forma de evitar que estamos abajo 3-1. No hay forma de evitar maneras en las que podríamos ser mejores. No hay nadie que vaya a ser más duro con nosotros mismos y a exigirnos cuentas que la gente en el vestuario y entre nosotros”.

Al llegar al Juego 4, los equipos con ventajas de 29 puntos o más en un partido estaban:

— 249-0 esta temporada.

— 288-2 en las últimas 30 postemporadas.

— 4.088-13 en las últimas 30 temporadas, contando partidos de temporada regular y de playoffs.

Eso significa que los Spurs —que han tenido ventajas de dos dígitos en los cuatro partidos— tenían alrededor de un 99,7% de probabilidades de ganar el Juego 4, empatar la serie y volver a casa con todo el impulso. En cambio, están al borde de la eliminación.

“Todavía tenemos esa convicción de que tenemos una oportunidad de ganar”, dijo el base de los Spurs De'Aaron Fox, quien ha escuchado montones de críticas desde el miércoles por su decisión de intentar una bandeja en lugar de dejar correr el reloj cuando tenía el balón y San Antonio ganaba por uno en los instantes finales. “Pero vamos partido a partido. No lo estamos viendo como que necesitamos ganar tres partidos. Necesitamos ganar mañana y luego nos damos la oportunidad de jugar otro partido”.

No será fácil. Cuando los Knicks han tenido una oportunidad de cerrar una serie esta temporada, no han dejado lugar a dudas.

Nueva York tiene marca de 3-0 en partidos para cerrar series en estos playoffs, ganándolos por el promedio casi cómico de 39,3 puntos por partido. Los Knicks llegaron a estar arriba por 61 puntos antes de ganar 140-89 para cerrar ante Atlanta en la primera ronda, llegaron a estar arriba por 44 puntos antes de ganar 144-114 para cerrar ante Filadelfia en la segunda ronda, y luego llegaron a estar arriba por 45 puntos antes de ganar 130-93 para cerrar ante Cleveland en las finales de la Conferencia Este.

Todo eso ocurrió también como visitantes. Y se espera que miles de aficionados de los Knicks estén en San Antonio la noche del sábado, listos para ver a New York poner fin a esa larga sequía de títulos.

“Una posesión a la vez, una jugada a la vez, un cuarto a la vez”, señaló el base de los Knicks Jalen Brunson. “Piensas en el ahora, en cómo puedes ser mejor en la siguiente posesión, cómo puedes pasar la página, sea positivo o negativo. Independientemente de lo que esté pasando, nuestra mentalidad y nuestro enfoque tienen que seguir siendo los mismos. Creo que hemos hecho un muy buen trabajo con eso. Es algo que ha ido creciendo a lo largo de la temporada. Es realmente importante, especialmente, obviamente, ahora”.

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