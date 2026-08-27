Vozinha, el arquero que asombró con Cabo Verde en el Mundial, debuta con Colo Colo de Chile

El portero Vozinha, quien causó sensación con el debutante Cabo Verde en el Mundial concluido el mes pasado, hizo el miércoles su primera aparición con la camiseta del Colo Colo, tres semanas después de desembarcar en Chile tras asegurar un contrato gracias a su asombroso desempeño en la arena mundialista.

Vozinha, de 40 años y cuyo nombre verdadero es Josimar Évora Dias, llegó al país sudamericano el pasado 2 de agosto y se unió de forma inmediata a los entrenamientos del equipo albo, el que más títulos nacionales ostenta y actual líder de la liga local con 49 puntos, 13 más que su inmediato perseguidor, Universidad de Chile.

Colo Colo anunció la incorporación de Vozinha el pasado 24 de julio. Sin embargo, una serie de contratiempos, incluidas trabas con la documentación y situaciones personales, retrasaron su arribo en tres ocasiones, lo que había generado inquietud dentro y fuera del plantel.

Desde su llegada, el Cacique disputó tres encuentros, entre ellos el superclásico el pasado domingo ante Universidad de Chile en el estadio Nacional. El arquero caboverdiano llegó a ser incluido para la cita, pero fue mero espectador desde el banquillo como suplente.

Luego de tres semanas de aclimatación, Vozinha por fin saltó a la cancha el miércoles, para un duelo ante la Unión Española por la Copa Chile, un torneo que se disputa de forma simultánea a la liga nacional.

Si bien la llegada de Vozinha ha generado euforia entre los fanáticos chilenos, también ha desatado desencuentros entre la hinchada del Colo Colo y su cuerpo técnico. Y es que actualmente la portería alba está bajo el comando de Gabriel Maureira, formado en la cantera del club y hasta ahora dueño indiscutible del puesto con tan solo 19 años.

El joven guardameta, una de las figuras destacadas en el reciente superclásico, asumió la titularidad tras la lesión de Fernando De Paul, quien sigue en recuperación, y hasta ahora no la ha soltado.

El propio entrenador del Colo Colo, el argentino Fernando Ortiz, ya había adelantado que nadie tiene la titularidad asegurada y que Vozinha tendrá que pelear por el puesto en igualdad de condiciones.

“Va a ser una linda competencia entre Vozinha, Gabriel y lo demás que están”, afirmó en una rueda de prensa días antes de la inminente llegada del guardameta africano. “A mí el nombre no me hará cambiar mi forma de pensar y el que tiene que jugar va a jugar”.

Vozinha desembarcó en Chile tras concluir su etapa en el Chaves de la segunda división de Portugal y una destacada actuación en la Copa del Mundo, de la cual se convirtió en uno de los protagonistas gracias a sus atajadas que permitieron plantar cara a potencias como Uruguay, la eventual campeona España y la Argentina de Messi, que sufrió para eliminar a Cabo Verde en tiempo extra durante los dieciseisavos de final.

Su desempeño le redituó una meteórica fama dentro y fuera de las canchas. El caboverdiano vio sus seguidores en las redes sociales pasar desde poco menos de 50.000 antes del Mundial para superar los 29 millones actuales.

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