Tadej Pogačar comparte foto desde el hospital tras choque aterrador en la Vuelta a España

Tadej Pogačar publicó una foto desde el hospital el domingo, con un collarín y vendajes en la mano y el rostro, un día después de abandonar la Vuelta a España tras una caída.

La publicación del cinco veces campeón del Tour de Francia en Instagram estuvo acompañada por el tema clásico de los Bee Gees “Stayin’ Alive”.

Se esperaba que Pogačar se sometiera a una cirugía después de salir despedido por encima del manillar en una caída aterradora que lo obligó a retirarse de la Vuelta. Sufrió una conmoción cerebral y se fracturó dos huesos luego de que, al parecer, perdiera el control cuando una piedra rodó hacia la carretera.

El astro esloveno del UAE Team Emirates tenía una gran ventaja y era el gran favorito para ganar el título y completar un triplete de las tres Grandes Vueltas del ciclismo.

Esta fue la décima Gran Vuelta de Pogačar y la primera que abandona. Nunca había terminado por debajo del tercer puesto.

La Vuelta, de tres semanas, concluye en Granada el 13 de septiembre. La novena etapa se disputaba el domingo.

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